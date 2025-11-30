防洪工程爆貪污 菲律賓數千人抗議要求總統究責

（法新社馬尼拉30日電） 數以千計民眾今天聚集在菲律賓首都馬尼拉，要求政府對一宗涉及數十億美元的基礎建設弊案究責，已有數十名官員、議員和營建商被控貪污。

過去幾個月來，菲律賓這個擁有1.16億人口的群島國家，對於所謂的「幽靈防洪工程」的憤怒持續高漲，近來多次強颱造成整座城鎮遭洪水淹沒。

自菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos）在7月發表全國演說，首次將此議題推上檯面以來，這起持續發酵的醜聞已將不論敵友，包括他的一位國會議員表親在內的人士都捲入其中。

抗議者在乙沙大道（EDSA）上遊行，並高喊「馬上將他們送入牢中！」乙沙大道是1986年人民力量革命（People Power Revolution）的抗議現場，那場運動結束了老馬可仕（Ferdinand Marcos Sr.）的殘暴統治，並迫使這個聲名狼藉的家族流亡夏威夷。

抗議者在距離總統府不遠的黎薩公園（Luneta Park）集會，舉著鱷魚形狀的標語，呼籲終止體制性貪污。