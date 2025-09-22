防災應變｜天文台解答打風爆玻璃原因 附玻璃窗貼膠紙貼士

隨着超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台預料本港於9月23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會考慮在23日下午1時至4時發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。颱風來襲，大家是時候安排防風措施，應對惡劣天氣帶來的潛在風險！

超強颱風「樺加沙」路徑資訊。（截至9月22日下午17:00）（圖片來源：香港天文台）

據天文台YouTube頻道影片解說，颱風下「爆玻璃」主要有3個原因：

1.風力過大雜物亂飛，有可能撞破玻璃

2.風速大時使玻璃震盪，產生頻率震盪，如果頻率震盪和玻璃的自然震動頻率相同，會產生共鳴，繼而震碎玻璃

3.玻璃是硬性物體，如受到一些外來因素導致玻璃變形或扭曲，玻璃就會爆裂

理大前機械工程學系工程師盧教授表示，窗戶用牛皮膠紙貼「米」字形可減低爆玻璃機率。（圖片來源：Shutterstock）

玻璃窗貼「米」字防爆裂

香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授建議，在窗戶用牛皮膠紙貼「米」字形，可減低玻璃爆破的機率。即使碎裂，爆裂碎片亦不易四散。

資料來源：香港天文台

