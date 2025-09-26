防範美國入侵 委內瑞拉將舉行緊急演習

（法新社卡拉卡斯26日電） 委內瑞拉因擔心美國恐趁在其海岸附近的軍事部署入侵而進入高度戒備狀態。委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）正考慮啟動緊急權力，並將於27日舉行防災演習。

馬杜洛25日在發生好幾波地震後呼籲展開演習，地震讓本已因美國以反毒為由攻擊委內瑞拉船隻而不安的委內瑞拉民眾更加惶恐。

美國總統川普已派遣8艘軍艦和一艘核潛艦前往加勒比海南部，作為其聲稱打擊毒品販運的一部分。

川普指控馬杜洛領導販毒集團，而馬杜洛則懷疑華府是想趁機推翻他的政權。

美軍近幾週在加勒比海摧毀至少3艘他們聲稱似販毒的船隻，造成十多人死亡，此舉被聯合國專家譴責為「法外處決」。

之後有數千名委內瑞拉民眾加入民兵組織，許多人在軍營和社區參與武器訓練，響應馬杜洛強化防務的呼籲。

委內瑞拉西部於24和24日發生一系列地震，最強一次達規模6.3，雖未造成重大損害或人員傷亡，但加劇當地人心浮動。

馬杜洛稱美國的行徑構成「威脅」，呼籲於當地時間27日上午9時開始演習，以測試「人民對自然災害或任何武裝衝突的準備情況」。

他表示，學校和醫院將參與演習，「為任何情況做好準備」。