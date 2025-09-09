鍾嘉欣專訪（下）愛老公無悔放下一切出嫁
防護中心︰本港已進入夏季流感季節 徐樂堅︰打流感針不能揀牌子免損運作流程
一名15歲少年感染甲型流感併發敗血性休克。衛生防護中心指，本地季節性流感的活躍程度過去一周進一步上升，顯示香港已進入夏季流感季節，籲學童盡早接種疫苗。而2025至26年度季節性流感疫苗接種計劃於本月25日展開，當中滅活疫苗有賽諾菲及首次引入的科興疫苗。衛生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，市民接種滅活疫苗時不能選擇牌子，否則會令整個運作流程更複雜，強調政府採購的每種疫苗都符合安全和具成效。
5日內5宗兒童甲流嚴重個案
衛生防護中心昨公布一宗兒童感染甲型流感的嚴重個案，患者為一名15歲少年，周一起出現發燒、喉嚨痛、咳嗽及嘔吐，到私家醫院求診，獲安排在該院的兒童深切治療部留醫。經化驗後，證實對甲型流感(H3)病毒呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發敗血性休克；昨已轉往普通病房留醫，情況穩定，其家居接觸者暫時沒有病徵。中心指，少年曾接種2024/25季度流感疫苗，其就讀的班別近日有另外5名學生在本月5至6日出現輕微流感病徵，均已求醫，全部毋須入院。其他班別暫時未有出現爆發情況。中心指，自本月5日起已錄得5宗兒童感染甲型流感的嚴重個案。
防護中心指，經審慎監察近兩周流感的趨勢後，中心判斷本地已進入夏季流感季節。根據初步監測數據，在8月31日至9月6日的一周，呼吸道樣本中流感病毒檢測呈陽性的百分比為6.94(臨時數字)，高於上一周(8月24至30日)的百分比為6.16。本周首3天(9月7至9日)已錄得24宗學校爆發個案(影響276人)，當中4宗個案涉及20至98人。中心已派員在該些學校視察，並向校方建議須實施的感染控制措施，包括在校內戴口罩；每天返校前檢查體溫，如出現病徵或發燒，不應上學。
另外，新一年度季節性流感疫苗接種計劃於本月25日展開，徐樂堅昨在港台節目表示，今年的流感疫苗接種計劃提供滅活、減活噴鼻式及重組疫苗。滅活疫苗平台有兩個牌子，包括賽諾菲及科興疫苗。他表示，每款疫苗有不同使用情況，如科興四價疫苗適合3歲以上人士，強調科興疫苗對孕婦不是禁忌症，只是在測試時未有太多有關孕婦的數據；又指滅活平台在世界上已使用五十多年，世衛亦認為滅活平台對很多年齡組群都是安全。
今年計劃新設學校「退出機制」，不參與計劃的學校需要解釋原因，徐樂堅說，安排是為了解學校有甚麼難處，各政府部門盡量為學校解決。今年會繼續公開參與計劃的學校名單，他表示，目的是希望讓相關家長知道，其子女的學校不會參與計劃，家長可以盡快為子女安排其他途徑接種。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/防護中心-本港已進入夏季流感季節-徐樂堅-打流感針不能揀牌子免損運作流程/597607?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
