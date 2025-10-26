防非洲豬瘟擴散 宰運豬隻禁令延長10天

【on.cc東網專訊】全面禁廚餘養豬等措施。行政院長卓榮泰周日（26日）宣布，延長禁宰運、禁廚餘養豬10天，同時啟動第二階段「五天作戰計劃」滾動檢討，要求中央與地方密切協作、全面強化防線，阻止疫情擴散。

卓榮泰表示，第二階段防疫有5大重點，一是從嚴防疫、滾動檢討，視情況再評估。二是落實疫調、精準研判，台中市政府需在周日中午前提交完整疫調報告，確認防疫作業是否依法執行，須全面掌握肉品流向與流量，一旦發現可疑情況，必須立即銷毀。

廣告 廣告

此外，要確保廚餘清運安全、去化有序，全台435個使用廚餘的飼豬場需全面檢查，廚餘去化場地要依法設置和分類處理，掩埋與堆肥作業嚴格區分，避免污染環境。同時，要加強查訪、嚴防擴散，全台5,439個養豬場第一輪訪視已完成，下周起啟動第二輪訪查，入境旅客的行李亦需全部接受X光檢查。最後是掌握資訊、嚴守防線，落實運輸管理準則。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】