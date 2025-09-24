阿信狂聞冠佑！驚爆五月天感情越臭越香

▲五月天《回到那一天》演唱會到長沙，鼓手冠佑（左）說他趁著空擋去吃了臭豆腐，主唱阿信（右）作勢要聞冠佑，並以臭豆腐妙喻團員的感情，創團25年來越臭越香。（圖／相信音樂提供）

[NOWnews今日新聞] 五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會來到長沙站，團員間的趣味互動成了粉絲關注的焦點，冠佑透露自己趁著空檔到當地的太平老街吃了6塊臭豆腐，沒想到主唱阿信竟靠近作勢聞他身上的味道，並開玩笑地說：「我怎麼不覺得你有臭味？」冠佑則巧妙回應：「聞到鼻子是臭的，但吃到嘴巴裡是香的。」阿信隨即神回：「那不就跟我們友情一樣！」

▲五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會一連在長沙賀龍體育場舉辦4場，左起為吉他手石頭、鼓手冠佑和主唱阿信。（圖／相信音樂提供）

在長沙場的最後一夜，團員們也感性地向歌迷告白，石頭表示：「五月天這幾天吃得飽、睡得飽，也看了很多風景，我知道台下很多人要上班上課，但今天我們還是一起把體力用完！」怪獸也附和：「沒想到一眨眼就最後一場，今天把所有力氣都用在這舞台，希望下次很快回來。」

開場嘉賓熱力開唱 五月天演唱會巡迴不停歇

這場演唱會也邀請了2位嘉賓助陣，創作才女白安ANN帶著她的第5張個人專輯《星期八》擔任開場嘉賓，演唱了新曲〈我把你留在去年〉、〈路邊野餐〉，以及她的代表作〈是什麼讓我遇見這樣的你〉，歌迷的熱情合唱讓她大受感動，她預告接下來將帶著新專輯到各城市與大家見面，首場巡迴演唱會將於11月1日在台中Legacy登場。

廣告 廣告

▲五月天《回到那一天》演唱會到長沙，邀請創作才女歌手白安（如圖）擔任嘉賓。（圖／相信音樂提供）

而最後一場的開場嘉賓Ray黃霆睿，則以自彈自唱的〈蕭邦aka鋼琴詩人〉開場，並帶來五月天的經典歌曲〈後來的我們〉，全場大合唱，場面溫馨。五月天《回到那一天》25週年巡迴演唱會接下來將前往鄭州、廈門，並在10月4日、5日的《超犀利趴14》中擔任壓軸演出。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

郭書瑤因春風動念置產台中！暖心為乾哥出國豪刷百萬 2人互動曝

《書卷一夢》驚見郭書瑤前男友！激情舌吻被拍 分手為1事撕破臉

郭書瑤敢愛敢恨3情史曝！戀金陽4年他呼麻被逮、決裂以綸照片刪光