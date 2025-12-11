專訪陳凱琳｜港姐轉型KOL 三子之母力勸大家生仔前要三思
阿信也知道唱〈恆星不忘〉動作太多被狂酸？還喊話：想看粉絲手勢比好比滿的合唱版！
阿信最近跟周杰倫、F3世紀合體推出新歌《恆星不忘》，但MV上線後最先炸開的不是合作本身，而是阿信的「滿格手勢」！
從高樓天台到藍光舞台，他一邊彈吉他一邊狂比，各種指天、揮手、推鏡頭的動作全程沒在休息。網友直接留言：「阿信的手快比出萬里長城」「整段像在施魔法」，手勢多到成為 MV 最大記憶點。
其中最被瘋傳的，是阿信穿著黑白禮服、站在藍色光點舞台那段。他情緒開到最滿，閉眼飆高音、手勢同步衝到天花板，彷彿所有情感都塞進手指裡的程度。網友形容他「手勢比戲份更搶眼」「阿信到底有沒有一秒是手放下的」，甚至有人說只看他的手就知道是哪個段落，討論度瞬間拉滿。
但最有梗的是本人完全不避諱，反而自己加入玩笑。在小紅書發文時，他半開玩笑地說想看大家合唱Forever Forever，歡迎分享影片，但「記得一定要有手勢」！把網友原本的調侃變成互動密碼，本尊反應讓整件事更好笑也更圈粉。
從 F3 合體的期待，到阿信靠「停不下來的手」再次接管討論區，他用最阿信式的方式把酸語轉成趣味！現在看 MV，畫面裡真正搶戲的不是特效，也不是服裝，而是那雙永遠忙碌的手。
蛋糕食譜｜朱古力醬夾層聖誕手捧花束芝士蛋糕
🎄聖誕節🎄系列之 「🍫朱古力醬夾層聖誕💐手捧花束🧀芝士蛋糕」 網紅蛋糕，呃like一流🤣🤣 又靚又食得的靚靚聖誕花束蛋糕，聖誕節攞去開party無得輸，賣相好吸睛😍😍 同埋呢款蛋糕好容易整，唔需要咩技巧，又唔使忌廉抹面，又唔使脫模，款式可以好大路，如果唔識整蛋糕，可以整布丁、奶凍、木糠布丁......都得👍👍 我今次整左有自製朱古力醬做夾層的朱古力芝士蛋糕，花左少少時間整左5層✌️✌️ 成品好好味，芝士蛋糕好香滑，加埋香濃的朱古力醬，好正🤤🤤 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1AHMhe3s7o/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacyCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
生三胎還能這麼少女？昆凌紅毯狀態瘦到發光！黑色禮服凹出天鵝頸、直角肩，連鎖骨線都美呆！
這次她選了一套黑色絲絨禮服，光澤在燈光下很迷人，版型貼身卻不誇張，把她的直角肩、鎖骨線條還有超優雅的天鵝頸全部框出來；再搭上黑色薄紗手套和復古大耳環，整個氛圍像老電影裡走出來的女主角，復古卻不老氣，反而更顯精緻。最驚人的是，每一張側拍都能看到她的線條乾淨...styletc ・ 15 小時前
宋慧喬拍新戲收到秀智超豪華應援！「美女閨蜜」再度展現高級友情 網讚：這組太有愛！
咖啡車外側的韓文寫著「천천히, 강렬하게 응원합니다(溫柔又強烈地支持你)」；另一面則是「모든 스탭 배우분들 맛있는 커피 드시고 힘내세요(請所有工作人員和演員喝杯好喝的咖啡加油)」。連飲料杯貼紙都做成客製版，喬妹美照、字樣與祝賀語一個不漏，秀智這次的應援規格完全...styletc ・ 13 小時前
52歲女星蔡少芬狀態驚豔！中醫解析生活「凍齡秘訣」：氣血充足、陰陽平衡是關鍵
52歲的香港女星蔡少芬近期亮相公開場合，狀態亮眼、氣色紅潤，完全看不出已邁入50歲。她也曾分享自己的保養之道，重點從不依賴醫美，而是長年實踐「防曬＋基礎保濕」這套簡單卻有效的保養原則。姊妹淘 ・ 14 小時前
新聞女王² ｜ 黃宗澤火力全開演活「賤精總監」 網民激讚微表情交足貨
進入結局周的《新聞女王²》，昨晚（10日）劇情繼續高潮迭起。劇情講述Kingston（黃宗澤）趁方太（龔慈恩飾）病、攞方太命，發動董事局暫停方太主席職位；Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
日本旅遊｜京都小合掌村美山雪燈節一日遊半價優惠 人均$301起！大阪專車接送/浪漫點燈/賞日本奉獻舞蹈
講到日本冬天合掌村點燈活動，除了白川鄉，京都小合掌村「美山」的雪燈節亦是人氣之選！今季「美山雪燈節」將於2026年1月19日至23日舉行，到時覆蓋了白雪的茅草屋將被打上浪漫燈光，大家可在雪地上玩雪、欣賞日本奉獻舞蹈、搗麻糬及食紅豆湯等！由於會場距離京都市或大阪市有點距離，建議大家參加KKday這個京都一日遊，現更做緊半價優惠，人均只需$301起，可從大阪出發乘坐專車前往，順便前往以新鮮乳製品聞名的美山惠牛奶工房參觀，快鎖定你的京都冬日假期啦！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
宏福苑五級火災｜建造業議會集體採購檢測棚網 額外成本相信公眾願承擔
【Now新聞台】建造業議會將會集體採購以及檢測棚網，會尋找有信譽的生產商，雖然會增加額外成本，但相信承建商以及公眾都願意承擔。宏福苑五級火災．不斷更新新的規管制度下，建造業議會將會集體採購棚網以及進行檢測。議會稱，會找有信譽、有批文的內地生產商，要把每個批次的樣本送到國家認可的試驗室測試，議會亦會與實驗室核實資料，所有資料會放在可追蹤的標籤。建造業議會執行總監鄭定寕：「其實我們在集體採購的模式下，我相信價錢應該是合理價錢，與我們以往用的價錢應該不會太多變化。當然是會多一些測試的費用，但測試的費用，我覺得這是每一個20層、30層的樓盤，如果是多了幾萬元的測試，為了公眾的安全，我覺得無論承建商，我們大家都願意負擔這個價錢。」至於棚網下架又上架費用，每座樓約為幾十萬元，當局要求承建商負責，若有現金流壓力，議會會協助。議會又會擴大免學費、有津貼的培訓名額讓工友報讀，津貼由1.4萬至1.9萬元。至於日後是否由金屬棚取代竹棚，發展局局長甯漢豪表示不會一刀切。發展局局長甯漢豪：「因為香港的環境，若街道狹窄，舊樓維修會未必能承托金屬棚的力，所以我們必須務實按照實際情況，但大家都有共識，若能用金屬棚的場景，大家盡快有個時間表，就去讓大家轉用金屬棚。」她又稱，宏福苑火災可能有很多因素，仍在調查中，絕對不是說竹棚是今次事件起因。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
泰國旅遊｜300年一遇暴雨釀災 泰國南部變澤國 部分道路與景點維修中
泰國南部的旅遊熱點近日面對一場突如其來的「水世界」挑戰。合艾、沙敦、那空是貪瑪叻等地遭遇連場暴雨，街道變河道，民居變水塘。突如其來的天災，雖然逐漸穩定，但依然存在變數，部分交通還需日子修復，建議大家密切留意當地天氣與交通資訊，靈活調整行程。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
東京 Christmas Market 夢幻指南：機票已訂！體驗最濃郁、最精緻的冬日慶典
東京聖誕市集2025終極攻略！整合六本木、橫濱等7大市集時間、門票及交通。厭倦香港聖誕？立即跟著Trip.com，預訂機票酒店，體驗最浪漫的日本白色聖誕！Trip.com ・ 17 小時前
聖誕朱古力2025｜12款送禮朱古力禮盒推介！聖誕倒數日曆低至$25/早鳥優惠/得獎朱古力
聖誕節除了要book聖誕大餐、聖誕自助餐，以及預定聖誕禮盒及禮籃之外，最重要的那一份甜，一定是來自於一盒靚靚的聖誕朱古力，最有節日氣氛的聖誕主題造型朱古力，就有齊聖誕老人、雪人、企鵝等等角色和人物，也有充滿新鮮感聖誕倒數月曆朱古力，現在就立即整理出今年的聖誕朱古力入手清單，12款值得入手的送禮聖誕巧克力，送給你的他和她！Yahoo Food ・ 1 天前
聖誕禮物2025｜香水香氛禮物合集！也許「療癒」可成為交換禮物主題，分享高質實用禮物
聖誕節轉眼就到，在準備聖誕禮物嗎？也許「療癒」可以成為主題，當中可以買香水、香氛蠟燭，或者一系列與香氣相關的單品做禮物，中性又實用，讓一眾喜歡香氣的朋友收到高質實用禮物。Yahoo Style HK ・ 22 小時前
工展會周末開鑼 推消費優惠 廠商會冀帶出正能量
年度壓軸活動「第59屆工展會」將於周六(13日)起於維園舉行，活動有大量多元產品與驚喜折扣，包括低至1元或1折發售，每日均免費供應30杯紅白酒。主辦的廠商會指市民蒞臨工展會，不但能推動本港經濟，亦幫助到受影響的宏福苑居民。 新一屆工展會於周六至下月5日在維園舉行，朝11晚9時開放，而23至31日延長開放一小時，而am730 ・ 1 天前
珍惜生命｜上水已婚警察宿舍女子墮樓 送院不治
上水已婚警察宿舍發生墮樓案。 今日（11日）凌晨5時許，一名女子被發現倒卧於上水保榮路5號、上水已婚警察宿舍對開草叢。警方和救援人員接報後趕至現場，發現女子已陷入昏迷，由救護車送往北區醫院搶救，可惜最終不治。警方正在調查死者身分以及其墮樓原因。據了解，女死者57歲。am730 ・ 19 小時前