71歲《阿凡達》億萬名導演詹姆斯卡麥隆的「簡樸美學生活」：與太太奉行素食主義、開著Kia Rio二手車

詹姆斯卡麥隆（James Cameron）不僅是創造《鐵達尼號》與《阿凡達》票房神話的傳奇導演，更是一位無畏的探險家與環保實踐者。近期他在《紐約時報》的訪談中，揭開了這位 71 歲名導 James Cameron 光環背後，極度簡樸且充滿哲學思辨的真實生活。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

19歲的一場夢：潘朵拉星球的起點

《阿凡達》那片發光的森林並非幻覺，而是源自 James Cameron 19 歲時的一場夢。「19 歲時我做了個夢，夢見一片會發光的森林，裡面有各種生物，有些東西碰一下就會發光，還有旋轉的蜥蜴，這些都在電影裡出現過。醒來後我很興奮，還用油畫畫了一幅素描。」這份跨越數十年的創意，直到 1997 年《鐵達尼號》大獲成功後，James Cameron 著手研究 3D 技術，讓觀眾在戲院裡享受如遊玩迪士尼樂園般的快樂。迪士尼執行長 Robert Iger 更指：「他是我見過最有野心的電影人，非常有想法，且執行力相當驚人。」

廣告 廣告

（ Getty Images ）

拒絕刪掉「環保廢話」：納美人是人類善良的化身

當年製片人曾要求他刪除劇本中關於環保的內容，James Cameron 卻強硬回擊：「正因你們有這樣的反應，我才要拍《阿凡達》。」他將《阿凡達》定位為寓言性的奇幻故事，以納美人象徵人性善良的一面，而掠奪企業則代表貪婪的醜陋。

（Getty Images）

億萬身價卻開二手車：拒絕虛偽的永續生活

現年 71 歲、身價上億的 James Cameron，私下卻與妻子 Susan 過著簡樸生活，奉行素食主義、開著 2012 年買的二手 Kia Rio 汽車。於 1994 年，James Cameron 就已經想遠離荷里活的喧囂，想移居到紐西蘭，「在那裡我有拍電影所需的一切，我必須離好萊塢夠遠，才不會被胡說八道所影響。」現在的他在紐西蘭甚至有一個農場，也是當地最大的有機十字花科蔬菜供應商。他直言：「如果有人說自己走著盡可能不增加地球負擔的生活，卻又揮霍無度、炫耀消費，這就非常的虛偽。」

（Getty Images）

科學是真相，自然是信仰

在訪問中，James Cameron 稱自己是「無神論者」，「我不排除神明的存在，但我對科學的理解告訴我沒必要去堅持。」堅信科學是通往真相的唯一途徑。然而，他卻花費 20 年，以《阿凡達》來歌頌自然的「靈性」。他指：「我在大自然中見過的一切，不論是它的美還是那種奧妙無窮的複雜，都帶著一種看似神聖的宗教力量。從微觀世界到宇宙的浩瀚，皆是如此。」他解釋：「那是一種遠超出人類理解範圍的時間標度，其悠遠讓我大受震撼。」

（Getty Images）

Jennie「MMA神級演出」造型細節太用心！用時裝寫了一封給韓國的情書，MMA 2025頒獎禮造型拆解

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

聖誕節「神組合」馬東石與G-Dragon同框，可愛賣萌令網民留言：Hello Kitty愛好者終於相遇

55歲阮小儀聖誕無預兆宣布結婚，無名指戴上戒指放閃：多謝你令我人生下半場更精彩

《Dispatch》2026元旦情侶呼聲最高是他們！回顧歷年曝光經典情侶，脆友們最期待「GD新娘」