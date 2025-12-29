「阿凡達：火與燼」續占北美票房一哥寶座

（法新社洛杉磯28日電） 業界今天的估計數據顯示，「阿凡達：火與燼」（Avatar: Fire and Ash）蟬聯美加票房冠軍寶座，在耶誕節過後的週末進帳6400萬美元。

根據業界估計，看了超暖心的迪士尼動畫片「動物方城市2」（Zootopia 2）收入2000萬美元，北美票房排名第2。

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）新片「橫衝直闖」（Marty Supreme）估計有1750萬美元成績，北美排名第3。

排名下滑1個位置來到第4的是「家弒服務」（The Housemaid），根據業界估計數字，這部由席德妮史威尼（Sydney Sweeney）和亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）主演的驚悚片，估計賺進1540萬美元。

最新動作喜劇片「大蟒蛇」（Anaconda）以估計約1450萬美元的票房收入排名第5。

排名第6到第10的作品依序為：「大衛：王者降臨」（David），1260萬美元；「海綿寶寶電影版：尋寶大冒險」（The SpongeBob Movie: Search for SquarePants），1120萬美元；「悠唱藍調」（Song Sung Blue），760萬美元；「魔法壞女巫：第二部」（Wicked: For Good），520萬美元；「佛萊迪餐館之五夜驚魂2」（Five Nights at Freddy's 2），440萬美元。