《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
《阿凡達 3》北美勁收成聖誕票房冠軍 占士金馬倫自爆系列有機爛尾
【on.cc東網專訊】由奧斯卡金像導演占士金馬倫（James Cameron）執導的科幻大作《阿凡達 3》（Avatar:Fire and Ash）近期全球熱映中，過去聖誕日《阿》以2,400萬美元（約1.9億港元）單日票房收入力壓其他電影成為今年北美聖誕檔期票房冠軍。
《阿》上映僅8日全球累積票房已突破5.4億美元（約42億港元）成績驕人，不過占士近日接受美國娛樂周刊《Entertainment Weekly》訪問時就揚言如果《阿凡達 3》票房差的話就會提早結束該系列，並會開記者會透露第4集與第5集的故事內容。此外，占士亦表示如果新一集成績不濟亦會考慮將第4與第5集改為出小說。而他亦指大家已改變觀影的方式：「世界已改變。我哋都知道統計數據，亦知道戲院產業嘅現況。今年係差勁嘅一年。係最近上映嘅電影如《魔法壞女巫：第二章》（Wicked: For Good）與《優獸大都會 2》（Zootopia 2）嘅佳績而開始有少少起色。所以我哋要靜觀其變。」
【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】
其他人也在看
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 小時前
張曼玉61歲大方露素顏！ 「不修皺紋」優雅美貌被讚：為自己而活的模板
61歲影后張曼玉近況引起網友討論。不論是被拍到素顏遛狗，或穿著工作服現身活動，她的狀態都讓不少人感到意外，甚至有AI年齡檢測判斷失準，誤以為她只有40出頭，也因此受到關注。姊妹淘 ・ 22 小時前
鍾柔美疑似錯手post同劉展霆錫錫照片 傳緋聞多時戀情曝光？
TVB聲夢小花鍾柔美Yumi一直被網友稱為A0女神，即係從未拍拖兼單身。但係亦不時傳出佢拍《青春本我》時同32歲TVB藝人劉展霆Eden撻著。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
霍建華、林心如餐廳被巧遇！同齡49歲外貌狀態驚人 網友：根本是29歲
12月22日，有網友在社群平台分享與霍建華、林心如的合照，貼文一出立刻引發討論。不少人留言表示，兩人明明都已年過40，狀態卻相當好，外表看起來相當年輕，有網友甚至形容「說是29歲我都不懷疑」。姊妹淘 ・ 1 天前
「90年代女神」楊采妮51歲長這樣太扯！小紅書曬零修圖生活照 素顏美到被誤認是大學生！
這組照片之所以特別打動人，在於完全沒有明星包袱！寬鬆上衣、簡單牛仔褲、輕鬆的笑容，加上和毛孩互動的自然表情，整體氛圍更像鄰家姐姐的日常紀錄，而不是刻意經營的回歸宣傳。也因為這份真實感，讓她一現身就被讚「比精修照還耐看」，甚至有人直言：「她是少數越不打扮越...styletc ・ 1 天前
歐陽震華狠讚黃宗澤「衣冠禽獸」？《新聞女王2》嘴賤Kingston成視帝大熱 老best終極力撐
《萬千星輝頒獎典禮2025》即將舉行，各獎項競爭已進入白熱化階段。憑藉在台慶劇《新聞女王2》中飾演「嘴賤」Kingston深入人心的黃宗澤（Bosco），順利躋身「最佳男主角」十強，成為本屆視帝大熱之一。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
修杰楷遭求刑兩年8個月 近況曝光神情悴憔
【on.cc東網專訊】台灣藝人修杰楷自捲入閃兵案後潛水多時，日前繼女梧桐妹則透過社交網晒出一家人在聖誕樹前的合照，相中修杰楷雖然與家人一起戴上聖誕帽與頭飾，氣氛溫馨，但略顯疲憊的悴憔神情，亦引來不少網友關注外，素顏上鏡的賈靜雯，凍齡有道之餘更充滿知性美，似乎未受東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
許光漢爆紅「推介」香港餐廳！袁澧林公開佐敦廟街小店「豪記」 黃酒雞煲＋椒鹽小炒逐樣睇
許光漢日前在台北出席電影《他年她日》預售票見面會，在活動現場許光漢被粉絲們問及，推介香港什麼美食，倒是主持幽默地反問要問一個台灣人香港好吃的？女主角袁澧林即時向許光漢作出救援，推介位於佐敦廟街的豪記。袁澧林更表示，是她自己發現這個好店，更吸引了很多幕前的人都會去吃！Yahoo Food ・ 6 小時前
Jennie「MMA神級演出」造型細節太用心！用時裝寫了一封給韓國的情書，MMA 2025頒獎禮造型拆解
剛圓滿落幕的 MMA 2025 頒獎禮（THE 17th MELON MUSIC AWARDS）上，BLACKPINK Jennie 的演出引起網上瘋傳，不少網民大讚 Jennie 這次的表演安排有氣勢又有藝術感。當中，在服裝造型上，Jennie 亦有向韓國傳統文化致敬。從第一首歌〈Seoul City〉音樂響起，Jennie 披上 15 米印上韓文的薄紗服裝，站在高台上演唱，那氣勢磅礴，震懾現場。Yahoo Style HK ・ 1 天前
55歲阮小儀聖誕無預兆宣布結婚，無名指戴上戒指放閃：多謝你令我人生下半場更精彩
聖誕快樂！12月25日是聖誕節，看到一眾聖誕祝福之際，突然見到前商台DJ阮小儀發布一張放閃圖，展示出她的「無名指光環」，無預兆地宣布結婚消息！Yahoo Style HK ・ 1 天前
Stray Kids鉉辰43萬耳環失而復得 興奮擁抱Felix
【on.cc東網專訊】韓國年度音樂盛事《SBS歌謠大戰》昨日在首爾舉行，演出陣容包括人氣男團Stray Kids、ZEROBASEONE、RIIZE及NCT WISH，以及人氣女團IVE、aespa、LE SSERAFIM、NMIXX、BABYMONSTER、M東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
《Stranger Things》戲假情真的一對、近10年愛情長跑！解構Natalia Dyer和Charlie Heaton超有默契情侶裝穿搭
《Stranger Things》（怪奇物語）第5季前半部正式在Netflix上線，飾演「Nancy Wheeler」的Natalia Dyer和「Jonathan Byers」的Charlie Heaton這對戲假情真的情侶檔再次引起關注，兩人最初傳出交往是2016年9月，2019年Natalia Dyer才在訪問中間接承認拍拖，「和一起回家的人一起工作是一件有趣的事。我們彼此之間的相處真的很舒服，所以可以玩得更開心，更放開去演戲，也可以事先討論。」（It’s an interesting thing to work with somebody who you go home with. It’s always really fun. We’re really comfortable with each other, so we can play and feel more free, and we can talk about it before），細看兩人出席活動的情侶穿搭，發現他們真的好登對呢！ 2019年9月 Natalia Dyer和Charlie Heaton穿著ThomELLE.com.hk ・ 3 小時前
害羞臉紅怎麼讓全日本淪陷！ 赤楚衛二櫻桃魔法魔力曝光！
2020年那部《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，簡直把他捧上神壇～演安達清的時候，害羞臉紅、內心小劇場全寫在臉上，真的讓人看一次愛一次Japhub日本集合 ・ 22 小時前
吳業坤與黃庭鋒拉票衝刺 盼雙雙奪「飛躍進步男藝員」獎項
吳業坤與黃庭鋒近日積極為《萬千星輝頒獎典禮2025》展開拉票活動，二人更希望一同獲得「飛躍進步男藝員」大獎。兩人行程緊湊，昨日前往工展會進行快閃活動，現場派發楊枝甘露與市民互動；隨後登上宣傳車爭取支持。前日則返回電視城，向同事派發鮑魚及湯包，在寒冷天氣中送上溫暖。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
奈緒那眼神為何總讓人心慌？ 福岡逛街被挖角藏了什麼？
大家有沒有被奈緒的眼睛迷住過啊～這位1995年出生在福岡的女孩，現在30歲了，卻還像高中生一樣清新，笑起來眼睛彎彎的超有親和力😊Japhub日本集合 ・ 1 天前
添麥菲新作開畫大敵當前票房成功搶灘 與女友過聖誕被視為家人
【on.cc東網專訊】美國人氣男星添麥菲查洛美（Timothée Chalamet）事業愛情兩皆得意，新作《Marty Supreme》近期於北美熱映中，而他與真人騷明星女友Kylie Jenner的愛情亦光速發展。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
唐斯聖誕求婚成功
【Now Sports】紐約人聖誕日反勝克里夫蘭騎士，唐斯雙喜臨門，向女友Jordyn Woods求婚成功。兩人透過IG證實已訂婚，還寫上一句「聖誕快樂」。相中見唐斯（Karl-Anthony Towns）單膝下跪求婚，亦有他們深情相擁和幸福微笑的相片，據悉拍攝地點是紐約市一棟著名摩天大樓、64層高的Overstory露天酒吧。Jordyn Woods是社交名媛兼演員，與唐斯在2020年交往，而且在新冠疫情爆發時，男友包括母親在內多名家人病逝，但女方一直不離不棄。「新冠疫情給了我們一段時間，真正了解彼此，因為很多人在戀愛前，並沒有真正了解對方，」Jordyn曾在之前一段訪問中說：「「所以，我們一起經歷了很多，見證了彼此人生中各種不同的經歷，所以我認為我們擁有非常牢固的基礎。」唐斯也在訪談中多次對女友讚不絕口，還在2024年的《人物》雜誌訪問中，很感激家裡的女性，是她們教會了他如何欣賞「好女人」。now.com 體育 ・ 19 小時前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，有駕駛人士駛經青馬大橋往機場方向時，發現一名男子在大橋近中段位置跨越圍欄，危坐橋邊的壆位，遂報案求助。救援人員接報趕至現場勸喻，期間事主突然一躍而下。男子由救援船隻救起，送往荃灣西碼頭，交由救on.cc 東網 ・ 2 小時前
男星鏡頭前失誤脫口！「陳偉霆兒子名字」意外曝光，他高EQ化解尷尬被讚
大陸綜藝節目《現在就出發3》近日播出新一集，男星王安宇在錄製過程中聊天聊得太投入，意外脫口說出陳偉霆孩子的名字，話一說完立刻察覺不對，當場驚慌睜大眼睛，反應全被鏡頭拍下。姊妹淘 ・ 1 天前
星學者：海南封關倒逼港再定位
經過7年籌備，海南自由貿易港於12月18日正式啟動全島封關。封關後，海南全島將建成獨立海關特殊區域，實施「一線放開、二線管住、島內自由」運作模式。新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚在接受《信報》特約記者採訪時表示，海南自貿港既是高水準開放試驗區、壓力測試區，也為整個中國更大規模的開放探索一條制度化的新路，對香港而言，也是重新自我定位的一種倒逼和提醒。信報財經新聞 ・ 12 小時前