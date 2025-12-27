《阿凡達 3》北美勁收成聖誕票房冠軍 占士金馬倫自爆系列有機爛尾

【Now Sports】紐約人聖誕日反勝克里夫蘭騎士，唐斯雙喜臨門，向女友Jordyn Woods求婚成功。兩人透過IG證實已訂婚，還寫上一句「聖誕快樂」。相中見唐斯（Karl-Anthony Towns）單膝下跪求婚，亦有他們深情相擁和幸福微笑的相片，據悉拍攝地點是紐約市一棟著名摩天大樓、64層高的Overstory露天酒吧。Jordyn Woods是社交名媛兼演員，與唐斯在2020年交往，而且在新冠疫情爆發時，男友包括母親在內多名家人病逝，但女方一直不離不棄。「新冠疫情給了我們一段時間，真正了解彼此，因為很多人在戀愛前，並沒有真正了解對方，」Jordyn曾在之前一段訪問中說：「「所以，我們一起經歷了很多，見證了彼此人生中各種不同的經歷，所以我認為我們擁有非常牢固的基礎。」唐斯也在訪談中多次對女友讚不絕口，還在2024年的《人物》雜誌訪問中，很感激家裡的女性，是她們教會了他如何欣賞「好女人」。

now.com 體育 ・ 19 小時前