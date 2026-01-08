阿凡達3／IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇︳電影LOL 今期睇咩戲

阿凡達3

積舒利（森禾霍頓 飾）與妮蒂莉（素兒莎丹娜 飾）在海洋部落戰爭後，努力撫平失去長子的傷痛，並保護被追捕的蜘蛛仔。他們決定尋求愛好和平的「風商族」幫助，結伴前往秘密據點。豈料途中遭到神秘且極其殘暴的「曼關族」突襲 。這個部族不僅拒絕信奉萬物之母艾華，更與戈維治上校聯手展開血腥報復，威脅整個星球。同時，資源開發管理署 (RDA) 捲土重來，密謀爆發新一輪入侵行動，令舒利一家陷入前所未見的危機與抉擇。

IDOLiSH7-偶像星願- First BEAT! 劇場版總集篇 後篇

由小鳥遊經紀公司集結的7人，以「IDOLiSH7」這個團體踏出了進軍演藝圈的第一步。 他們蘊藏著身為偶像的潛能，展開了宿舍的集體生活與偶像活動。然而，因為各自懷抱著不同的夢想與目的，導致團員間的裂痕不斷擴大。 另一方面，八乙女經紀公司旗下當紅的3人偶像團體「TRIGGER」，他們比「IDOLiSH7」更早出道，總是帶給粉絲完美的舞台表演。然而在鎂光燈背後，他們也在經紀公司的方針和自身的信念之間搖擺不定。 偶像的世界光鮮亮麗，時而卻殘酷無比，他們在這個舞台懷抱著對未來的夢想，朝著巔峰邁進——！

