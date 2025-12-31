《阿凡達3》1月1日優先場上映！投入阿凡達世界前須知：最終章會有彩蛋嗎？反派灰燼族又是什麼？

《阿凡達3》即將於 1 月 1 日上映優先場，到底《阿凡達》的終極篇章有甚麼彩蛋，全新的「灰燼族」又代表甚麼？欣賞電影前齊來認識由導演占士金馬倫精心打造的阿凡達世界吧！

《阿凡達3》出於對香港社區的尊重，延遲至 1 月 1 日優先上映，《阿凡達：火與燼》全片長達 3 小時 17 分鐘，讓大家能沉浸式投入「潘朵拉星球」，大家又知道「火與燼」代表著甚麼嗎？

《阿凡達》最終章為何命名為《火與燼》？

《阿凡達3》劇照

導演占士金馬倫分享「火與燼」代表火的破壞力，而當中的力量藏著仇恨，燃燒過後的灰燼，則代表著無盡的哀傷，因此第三部曲所探討的就是「仇恨與哀傷」的主題。

《阿凡達3》劇照

《阿凡達3》中的灰燼族是「反派」，全族因火山爆發而失去家園，求助納美人的神「伊娃」卻得不到回應，因而轉為相信巫術。灰燼族的巫女領袖「瓦蘭」研究出黑魔法，對所有信奉「伊娃」的人格殺勿論，展開《阿凡達：火與燼》的史詩級劇情。

誰是灰燼族的巫女領袖「瓦蘭」？

《阿凡達3》劇照

灰燼族的巫女領袖「瓦蘭」由 Oona Chaplin 飾演，作為查理卓別林（Charlie Chaplin）孫女的她成為焦點，演活了「瓦蘭」的性感、支配性魅力，劇中更有感情線發展，成為全戲最亮眼的反派角色。

《阿凡達3》有彩蛋嗎？

《阿凡達3》

大家最想知道的是《阿凡達：火與燼》有彩蛋嗎？最終篇章並沒有片尾彩蛋，所有細節已藏在電影裡了。大家準備好投入潘朵拉星球了嗎？

