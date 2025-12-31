宏福苑五級火．專訪︱遺體修復師郭琸成重塑逝者面容
《阿凡達3》1月1日優先場上映！投入阿凡達世界前須知：最終章會有彩蛋嗎？反派灰燼族又是什麼？
《阿凡達3》即將於 1 月 1 日上映優先場，到底《阿凡達》的終極篇章有甚麼彩蛋，全新的「灰燼族」又代表甚麼？欣賞電影前齊來認識由導演占士金馬倫精心打造的阿凡達世界吧！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
《阿凡達3》出於對香港社區的尊重，延遲至 1 月 1 日優先上映，《阿凡達：火與燼》全片長達 3 小時 17 分鐘，讓大家能沉浸式投入「潘朵拉星球」，大家又知道「火與燼」代表著甚麼嗎？
《阿凡達》最終章為何命名為《火與燼》？
導演占士金馬倫分享「火與燼」代表火的破壞力，而當中的力量藏著仇恨，燃燒過後的灰燼，則代表著無盡的哀傷，因此第三部曲所探討的就是「仇恨與哀傷」的主題。
《阿凡達3》中的灰燼族是「反派」，全族因火山爆發而失去家園，求助納美人的神「伊娃」卻得不到回應，因而轉為相信巫術。灰燼族的巫女領袖「瓦蘭」研究出黑魔法，對所有信奉「伊娃」的人格殺勿論，展開《阿凡達：火與燼》的史詩級劇情。
誰是灰燼族的巫女領袖「瓦蘭」？
灰燼族的巫女領袖「瓦蘭」由 Oona Chaplin 飾演，作為查理卓別林（Charlie Chaplin）孫女的她成為焦點，演活了「瓦蘭」的性感、支配性魅力，劇中更有感情線發展，成為全戲最亮眼的反派角色。
《阿凡達3》有彩蛋嗎？
大家最想知道的是《阿凡達：火與燼》有彩蛋嗎？最終篇章並沒有片尾彩蛋，所有細節已藏在電影裡了。大家準備好投入潘朵拉星球了嗎？
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
蔡依林演唱會化身「慾望巨蟒女神」，超火辣氣場與身材不只9:30睡覺，還有超自律「荷爾蒙飲食法」
其他人也在看
李日朗與家人相繼罹癌 獨自入院感孤立無援：獨自硬扛的時候，有多難
現年43歲嘅李日朗（Don），喺2003年以歌手身份出道，並因拍攝TVB青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》令人關注，及後與蔣雅文（Mandy）以情侶檔形式發展，不過發展平平。2010年與唱片公司完約後，選擇北上內地發展。近年佢淡出娛樂圈，任職國際塑顏術教師，擁有自己嘅店舖，親自為顧客進行小顏術之外，亦有收徒弟。較早前佢拍片正式宣布退出娛樂圈，依然活躍於社交平台嘅佢，不時拍片與網民互動。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
李龍基落淚親證分手「爺孫戀」玩完 認係第三者但不感到抱歉：我乜都明白啦
75歲李龍基正式向傳媒透露已經分手，與39歲王青霞（Chris）的「爺孫戀」玩完，更邊講邊哭，又直認自己是第三者。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
宣萱《尋秦記》宣傳穿搭意外地似「群姐」？橙綠拼上衣原來是「這品牌」，宋慧喬也穿過
《尋秦記》電影版要上映了，一眾演員都為電影造勢宣傳。日前宣萱就穿起了一件橙綠拼的服裝做宣傳，卻在Threads上引起熱話，指服裝「似曾相識」，有點像《愛回家》裡的群姐，隨即引起脆友們的討論。Yahoo Style HK ・ 17 小時前
50歲黃浩然舉家遊日 被網民野生捕獲激讚身形與10年前無異 與兒子似兄弟
黃浩然於6年前離開效力13年嘅TVB，轉投古天樂旗下公司，重投電影圈。黃浩然與著名形象指導老婆KAKA於2005年結婚，育有兩子Kayden和Ransley，一家四口感情融洽，被稱圈中「模範家庭」，又有「好男人」、「好爸爸」之稱，同時因老婆父親係馬主莫英儒，有傳身家逾億且擁有多層豪宅物業，被貫以「億萬駙馬」之名。日前，黃浩然藉聖誕佳節與家人齊齊到日本度假，被網民野生捕獲，並將照片分享至社交平台，激讚50歲黃浩然保養得宜。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 15 小時前
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前
張柏芝自爆剖腹產後辛酸往事 直言獨自在家 網民批評前夫謝霆鋒
張柏芝與謝霆鋒當年因拍攝《老夫子2001》認識兼傳緋聞，二人於2006年結婚，張柏芝先後誕下謝振軒（Lucas）和謝振南（Quintus）兩名兒子，不過其婚姻僅維持5年結束。2018年，張柏芝秘密誕下細仔張禮承（Marcus），有傳Marcus爸爸係英籍型男工程師，但張柏芝始終未有透露Marcus生父嘅身份。日前，張柏芝於內地綜藝節目《一路繁花2》罕談當年剖腹產後辛酸往事，引起外界關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出道 23 年沒胖過「腹肌＋107cm 美腿」超逆天！揭秘《偶像瘋子》崔秀英美腿秘訣：斷糖飲食、早起刮痧消腫
韓劇《偶像瘋子》崔秀英減肥方法：早起儀式就是拉伸運動與刮痧消腫崔秀英非常重視晨間的身體喚醒，這也是她從少女時代維持至今的習慣。拉伸習慣： 每天起床第一件事就是運動，若沒約團員去健身房，也會在家使用瑜伽球與彈力帶進行全身拉筋伸展。刮痧按摩： 伸展後會利用按摩...styletc ・ 14 小時前
71歲成龍罕談與房祖名關係 生日賀壽慘遭責罵後斷聯 自稱不是好父親：沒一句好話
現年71歲的國際武打巨星成龍，前日（12月28日）在自己主演的電影《過家家》首映禮上罕有談及作為父親的感受，他自評「我不是一個好父親，但是我是一個負責任的爸爸」，又自爆對兒子房祖名太嚴苛，說話又太強硬，結果曾因1句話把兒子罵走，父子斷了聯絡。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
年度百大美男美女出爐 姜濤入榜成香港之最 港泰混血兒鄺玲玲首度入榜
由美國電影評論網TC Candler籌辦、一年一度的「全球百大美男」，於近日公布了2025年的排行名單，不少廣為人熟悉的亞洲藝人，如韓國男團BTS Jung Kook、Jimin；Stray Kids方燦、Felix、鉉辰；ENHYPEN章昊、Jake；男演員車銀優、內地影星張哲瀚、梓渝、田栩寧、王星越、肖戰、王一博等均紛紛打入名單內，至於香港則有MIRROR的姜濤及Anson Kong分別排第12至24位，另一男團Loong 9內地成員梁詩煜則排第26位。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
14歲選秀冠軍的驚人真相！ 八木莉可子隱藏的演技秘密！
八木莉可子是2001年7月7日生的滋賀縣妹子，今年剛好24歲。Japhub日本集合 ・ 1 天前
44歲林俊傑認愛23歲網紅「七七」 女方背景超狂擁巨額遺產 自稱美籍華裔擁多地房產
新加坡籍的44歲情歌天王林俊傑（JJ）昨日（29日）在無預警下公開認愛，情人正是今年初曾傳出緋聞的23歲女網紅「七七」（Annalisa）。JJ在社交平台分享為70歲林媽媽慶生的照片，而他與父母連同七七形成「一家四口」，成為其出道22年來首次官宣戀情。「J7戀」令全網震動，而女方迅速被起底，其超狂家底惹來網民哄動。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
狄高達莊遜與新紮歌手燭光晚餐被影疑搭上
【on.cc東網專訊】美國性感女神狄高達莊遜（Dakota Johnson）今年中與英國樂隊Coldplay主音Chris Martin被爆分手，結束接近8年戀情。而36歲的狄高達近日被爆新戀情，與細他8年28歲的美國唱作歌手Role Model（RM）撻着。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
林俊傑認愛，小20歲中國網紅女友七七是誰？「一家四口」甜蜜與媽媽慶生，出道22年首度官宣戀情
44 歲林俊傑與 23 歲中國網紅 Annalisa 七七戀情公開！今年年初盛傳林俊傑與 Annalisa 七七的戀愛傳聞，但二人與經紀公司皆沒有回應，12 月 29 日林俊傑於社交媒體發佈為媽媽慶祝生日的合照，當中 Annalisa 七七就在林俊傑母親身旁，等同直接官宣戀情！Yahoo Style HK ・ 1 天前
宣萱《尋秦記》首映同群姐撞Look 網民跪求開《愛．回家》電影版
【on.cc東網專訊】電影版《尋秦記》昨日（30日）舉行盛大首映，大眾主演古天樂、林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、白百何、苗僑偉都有出席，誓要劍指票房首頂。然而，宣萱衣着硬係令人似曾相識，入面穿藍色恤衫，外加一件橙色冷衫，真係好熟面口。東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
2025年娛樂大事｜方大同、大S、許紹雄離世 姜濤墮海 大埔火災藝人送暖
2025年香港人經歷不少傷痛，娛樂圈亦是壞消息居多，多名著名藝人突然離世，包括方大同、大S、許紹雄等，令人婉惜。此外，11月大埔宏福苑發生嚴重火災，全城哀痛，演藝圈亦紛紛出力，籌錢及對災民慰問關心，雪中送炭，希望一起渡過難關。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
【中環解密】景德鎮「雞排哥」港街頭遭「野生捕獲」
在內地社交媒體爆紅的江西景德鎮雞扒檔檔主「雞排哥」李俊永，憑着風趣幽默的服務態度，加上妙語如珠的金句，如今在抖音已坐擁126.4萬粉絲，更被官方授予「景德鎮文旅推介官」稱號，甚至開啟「全國巡炸」。日前雞排哥現身香港，遭網友「野生捕獲」，並在小紅書發文表示，「在香港旺角居然偶遇雞排哥。」信報財經新聞 ・ 2 天前
Jeremy開Live突被平台緊急中斷 警惕歌手留意呢樣嘢
【on.cc東網專訊】MIRROR成員Jeremy（李駿傑）日前跟粉絲找數在社交平台開Live，近2小時共唱了20多首歌，不過期間播出MIRROR團歌《12》時，因歌曲版權問題被社交平台終止其直播。之後他重啟live，一臉茫然的他大感奇怪，追問粉絲可知原因：「因東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
梅艷芳忌辰 徒弟何韻詩悼恩師 願望明年能在人前唱更多歌
今日（30日）是梅姐22周年忌辰，徒弟何韻詩在社交媒體，貼上與恩師的合照，並寫上：「從二十一年前開始，每到這天，便會習慣性地回顧並且總結一下快將過去的一年，像是要自行遞交一年來的功課以及成績表，給遠方的她。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
守誠者／宿敵契約／愛．回家之開心速遞／名媛望族︳每日劇情(12月30日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前