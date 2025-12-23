阿勒坡流血衝突 土耳其呼籲庫德族勿礙敘利亞穩定

（法新社大馬士革22日電） 敘利亞政府和庫德族旗下武裝部隊今天下令各自戰鬥人員停火；此前雙方爆發流血衝突，而土耳其外長則敦促庫德族融入敘利亞軍隊。

這場衝突至少造成3人喪生，時值大馬士革當局與庫德族今年3月10日達成要求庫德族敘利亞民主軍（SDF）納入國家正軍規體系的協議即將生效前夕。敘利亞民主軍控制敘利亞東北部廣大產油地區。

國營敘利亞新聞社（SANA）引述國防部說，敘利亞總參謀部「已下令停止打擊火力來源」。

背後有美國撐腰、以庫德族為主的敘利亞民主軍則表示，他們「已指示己方部隊停止回擊」。

雙方此前曾互相指責對方引發這輪衝突。

敘利亞新聞社報導，敘利亞民主軍砲擊阿勒坡部分區域，造成「2平民喪生，另有8人受傷」；阿勒坡這座城市自10月雙方爆發前一輪暴力衝突以來，緊張情勢持續升高。

敘利亞民主軍表示，政府軍以火箭與坦克砲擊阿勒坡附近的謝赫瑪克蘇德（Sheikh Maqsud）和阿什拉費耶（Ashrafieh）地區，造成一名婦女喪生、17名平民受傷。

儘管今年4月庫德族才與敘利亞的伊斯蘭新當局達成停火協議，謝赫瑪克蘇德與阿什拉費耶兩區仍由SDF轄下的庫德族單位以及庫德族當地安全部隊控制。

敘利亞內政部表示，庫德族武裝在這兩個以庫德族為主的地區，攻擊設有聯合檢查站的政府人員。

SDF則指控「臨時政府所屬派系」攻擊一處檢查站；敘國國防部否認攻擊SDF陣地，庫德族主導的部隊則否認砲擊阿勒坡各區。

敘利亞政府10月宣布與庫德族武裝全面停火，當時雙方在這些地區爆發致命衝突。

根據大馬士革與SDF於3月達成的協議，庫德族的文職及軍事機構應於年底前納入中央政府體系，但雙方分歧仍使協議執行受阻，儘管國際社會持續施壓。