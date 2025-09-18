阿士匹靈或成大腸癌術後關鍵藥物 研究：特定基因突變患者復發率減 55%︱Yahoo

每日服用小劑量阿士匹靈，有助減低部分大腸癌患者在手術後癌症復發的風險。

【Yahoo健康】瑞典一項大型臨床試驗發現，每日服用小劑量阿士匹靈（Aspirin），有助減低部分大腸癌患者在手術後癌症復發的風險。研究顯示，對於帶有特定基因突變的患者，若每日服用 160 毫克阿士匹靈，復發機率可降低逾五成。今次研究在《新英格蘭醫學雜誌》刊登。

根據《衛報》報道，卡羅琳學院（Karolinska Institute）教授 Anna Martling 領導的試驗，邀請逾 3,500 名曾接受大腸癌腫瘤切除手術的患者參與。經基因檢測後，發現其中 1,103 人（約 37%）攜帶涉及 PI3K 生物通路的基因突變。研究團隊隨機安排患者於手術後 3 年內服用阿士匹靈或安慰劑，結果顯示，服用阿士匹靈的一組，癌症復發風險比安慰劑組低 55%。

廣告 廣告

全球每年約有 200 萬人確診大腸癌。

防腫瘤細胞避開免疫系統監察

研究指出，阿士匹靈或可透過抑制炎症、干擾 PI3K 通路，以及降低血小板活性來發揮保護作用，避免腫瘤細胞逃避免疫系統監察。Martling 表示，結果突顯為所有大腸癌患者進行基因檢測的重要性，若發現相關突變，可及早考慮使用阿士匹靈。她強調，阿士匹靈是價格低廉且容易取得的藥物。

目前全球每年約有 200 萬人確診大腸癌，英國每年病例超過 4 萬宗。雖然手術、化療及放療有所進步，但腫瘤切除後仍存在復發風險。大腸癌在 50 歲以下人群中病例增加，學界認為可能與垃圾食物、肥胖、缺乏運動及腸道細菌毒素有關。

1 宗死亡個案與阿士匹靈有關

過往研究已顯示阿士匹靈可降低遺傳性癌症風險患者的大腸癌風險，但其對於手術後患者的復發影響，一直未有明確定論。

不過，長期服用阿士匹靈亦存在風險。試驗中有 4 名患者出現疑似與阿士匹靈有關的嚴重不良反應，包括過敏反應、腸胃出血及腦出血，並有 1 宗死亡個案或與阿士匹靈有關。