阿妹和狗狗Lily的約定
《情常在》人和狗狗的感情和緣份很微妙，一直想養狗的藝人「阿妹」岑樂怡，去年領養了她人生第一隻狗Lily，作出照顧一生的承諾。Lily曾經是守倉的狗狗，因為和前領養人家中的狗無法相處，經另一愛狗藝人柯煒林的介紹下由岑樂怡收養。Lily能夠獲得主人，也是十分幸運，因為岑樂怡不單愛狗，而且事前做足養狗準備，甚至多次幫狗舍當義工和暫托，願意為Lily負上照顧一生的責任。
記者、攝影：梁美寶、周裕恆
剪接：JJ
旁述：梁美寶
監製：梁美寶
【點擊觀看影片：https://youtu.be/gIKcnP-ruJo】
岑樂怡在去年6月領養Lily，至今一年多。在訪問中，岑樂怡帶Lily在沙灘遊玩，好奇的Lily即使四處跑，但總會在一旁淡定坐下來望著岑樂怡，彼此充滿默契。
她形容，領養Lily的路有點崎嶇，最初她在一個領養展中，看中了一隻6個月大的黑色唐狗，沒想到在狗狗正式到她家的前一日，狗狗兩隻後腳突然無法動彈，她和寄養家庭立即帶狗狗到獸醫診所，發現狗狗病情比想像中嚴重，「獸醫判斷他就算救得回，都要一世揹呼吸機，最終我和寄養家庭及慈善機構決定送走他，大家哭到癲了。我心想好像緣份未到，便打算等一下先。」
在等待養狗緣份的過程中，岑樂怡並沒有白等，她有幫忙寄養狗狗，照顧過一隻幼犬至7個月大，最後狗狗由另一家庭領養。
經柯煒林介紹而領養Lily
直到去年6月，她終於遇到Lily：「有天柯煒林突然問我是否想養狗，我說是呀，他便說有位副導朋友養了Lily，已經養了兩年多，但Lily和他家中的狗經常大打出手，打到爆缸流血，上了訓練課程都沒用，兩隻唐狗無法相處。」結果岑樂怡帶了Lily回家，成為她第一隻領養的狗狗。
現年5歲的Lily原本是在元朗守道具倉的狗狗，已經生了兩胎，她的兒女都已獲領養，惟獨她無人問津，直到道具倉關閉，才由副導收養。岑樂怡形容，Lily性格十分細膽，又十分黏人，很難想像她以前守倉是多麼的孤獨，「她是一隻超級嗲狗狗，可以想像到她自己一個在元朗守倉時，應該很需要愛。」
鼓勵狗狗建立自信
Lily不愛和其他狗交往，到狗公園時都會繞到遠遠一旁，岑樂怡一直鼓勵她要大膽一些，「有一次她去熟悉的狗狗公園，她竟然第一次主動走過去嗅其他狗，我真的很開心，其實我用了很多心血去鼓勵她，經常對她說Good girl，妳做得好好，讓她慢慢知道其他狗狗不是危險，看到她會嘗試融入狗狗群去社交，我是很開心。」
細膽的Lily也非常忠心，會幫岑樂怡看門口，「例如外面有人經過，或者樓下有貨櫃車，她便會吠。但我知道她那種吠是想告訴我，在跟我溝通，她想告訴我有人經過，有危險，我便慢慢會跟她講，It is okay，沒事的，她便慢慢開始沒那麼焦躁。」
其實岑樂怡小時候便想養狗，但母親一直不准許，「我媽媽很醒目，她不讓我養，她知道養狗的工作量很大，我作為小朋友，其實手尾都是媽媽跟，她要我長大OK時才可以養。」
但她想養狗的心十分堅定，做了很多事前準備，「我看很多書，看很多影片，去學習到底養狗是怎樣，知道工作量真的大。尤其是大狗，每日最好帶她落街3次。」
她還主動到「大樹下善待動物庇護站」當義工，幫忙帶狗散步、洗澡梳毛和滴耳朵等，從而摸到不同狗狗的脾性，「你要跟他們溝通，亦真的溝通到，不是動物傳心，而是有時看到她動靜，知道她在想什麼，其實她亦知道妳想什麼，這些需要時間慢慢培養。」她也因此知道，原來唐狗就是她的最愛。
生命不能用金錢買賣
選擇領養而不是購買，是岑樂怡的原則，「我之前有想過養貓，輾轉有朋友說有隻貓剛剛生了BB，問我要不要。當我買了貓用具，準備迎接他的來臨時，怎知那個朋友說會收打針費1萬元，那我便知道你是買賣，不是真的領養，我就即刻勒住。因為我覺得生命是不能夠用金錢來買賣。」
她形容，有時經過寵物店，看到那些貓狗很得意，但背後是否用人道方法繁殖出來，很值得思考，「我是一個環保L，我覺得我們入侵了地球大自然，其實已經破壞得很勁，我們怎樣和大自然共存，我們有責任保護動物，我們起了那麼多高樓大廈，那麼多汽車和污染，我們是否應盡多少少責任，不只是貓狗，還有豬或很多野生動物，我們是否應給多少少力去保護，所以我會選擇領養而不是付錢購買。」
她現在很享受跟Lily四處郊遊的生活，人狗在這一年多已建立很深厚的情誼，然而狗狗的生命總是比人類短暫得多，在訪問中，岑樂怡感觸回頭看著站到遠遠一邊玩耍的Lily，語帶哽咽地說：「我希望她有20歲。」
