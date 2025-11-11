阿姆斯特丹懸水上住宅Sluishuis，由丹麥建築事務所BIG聯手荷蘭Barcode Architects打造

坐落於荷蘭阿姆斯特丹 IJburg 水域的水上住宅建築 Sluishuis ，由丹麥建築事務所 BIG 與荷蘭 Barcode Architects 聯手打造，以破格的懸臂式結構，重新定義了城市水岸生活。

Sluishuis設計項目巧妙融合傳統庭院建築與荷蘭獨有的水上文化，使其不僅是住宅項目，更是一座向公眾開放的建築地標。

建築最矚目的設計，是其大膽的懸臂式結構。建築體一角高高揚起，形成一道宏偉的「水門」，讓船隻能直接駛入中央庭院，將私人住宅的內庭轉化為充滿活力的公共港口。此設計不僅帶來強烈視覺衝擊，也將陽光與景觀引入社區。訪客更可沿著斜面屋頂的步道拾級而上，直達頂層觀景平台，讓建築成為一個開放的休閒地標。

在材質運用上，建築外牆採用啞光鋁板反射光影，露台及步道則選用溫潤木材作對比，呼應船屋的質感記憶。Sluishuis更是可持續發展的典範，憑藉大面積太陽能板、高效隔熱與環繞建築的綠化景觀，達成了極高的能源效益。

項目提供442個多元化住宅，設計核心是拉近與水的距離。所有單位均設有交錯佈局的露台，在確保私隱度的同時，將庭院的寧靜水色或IJmeer湖的壯闊全景盡收眼底，讓住戶時刻感受與水為鄰的魅力。

Photos: Ossip van Duivenbode

