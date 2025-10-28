尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二 人均低至 $315 歎大閘蟹
阿嬌決心戒酒1年 瘦成竹竿超美近況曝光
[NOWnews今日新聞] 香港女團Twins成員阿嬌（鍾欣潼）出道以來一直以「胖胖瘦瘦」的體態成為眾人焦點，44歲的她去年就醫檢查時，被告知肝臟因為長期飲酒負擔太大，若是再不注意身體會出事，因此她決心戒酒、減肥，而她近日出席英皇集團晚宴時，被發現整個人小一號，回春變超漂亮。
阿嬌體型總是焦點 減肥成功曬比基尼照美瘋
阿嬌過去因為荷爾蒙失調體重暴增，忽胖忽瘦的體型總是成為眾人焦點。她在2020年和賴弘國離婚後，曾於2021年一度暴肥，後來她成功瘦下13公斤，恢復纖細身材。然而今年1月又傳出復胖消息，但她並未氣餒持續減重，8月底時曬出自己穿比基尼的照片，露出纖細手臂與小蠻腰，配上她漂亮的臉蛋看起來實在不像44歲，說是大學生也有人相信。
為健康決心戒酒 阿嬌瘦成竹竿氣色超好
事實上，阿嬌在去年因為不斷手抖就醫，經過精密檢查後，被判斷是因為長期飲酒，導致肝臟無法負荷毒素，為了讓自己恢復健康體態，阿嬌決心戒酒一年多，不僅身體回歸健康，還剷除了許多體重，整個人看起來氣色極佳。
近日阿嬌出席英皇集團主席結婚40週年晚宴，體重瘦到4字頭的她，穿著一身黑色連身禮服來到現場，白皙的皮膚、黝黑的長髮完全就是冷豔型美人。活動中她也大方回應了自己的感情狀態，表示自己已經到了家人不催婚的年紀，也沒有人要介紹對象給自己，認為現在自由自在挺好。
資料來源：微博
