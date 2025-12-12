精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
44歲阿嬌卸妝後「根本沒差」！素顏嫩到像女大生 網驚：只卸了灰塵吧
阿嬌（鐘欣潼）12月9日上傳一支卸妝影片，44歲的她素顏與帶妝幾乎沒有差別，立刻掀起大量討論。許多網友驚呼「到底卸掉什麼？像是擦掉臉上的灰塵而已」，討論度一度衝上高點。
影片中，阿嬌完整示範她的卸妝流程：先用卸妝油乾手按摩，再加水乳化沖洗，全程沒有做二次清潔。卸妝後，她的皮膚依舊緊緻透亮，毛孔幾乎看不見；鼻樑、下顎線和眉眼輪廓立體，沒有明顯黑眼圈，有人打趣說「化妝化了幾個小時，結果卸完跟化妝前一樣」。
外界對阿嬌素顏的驚嘆，多半來自她先天的五官條件與骨相優勢。她44歲仍沒有明顯細紋或鬆弛，與20歲出道時相差不大；深邃眉眼、高鼻樑與花瓣唇，即使卸妝後也維持辨識度。
除了素顏狀態本身引發熱議，阿嬌在影片裡分享的保養理念也受到關注。她提到：「小時候會覺得護膚品越貴越好、越大牌越好，現在越來越會用減法，用適合自己的，還有就是補水。塗太多反而容易造成油膩或阻塞毛孔，選對的，不要選多的。」不少網友表示認同，認為徹底卸妝與精簡保養是很實用的提醒。
