44歲阿嬌又瘦回來了！易胖體質救星「5天速瘦法」，不用挨餓、體重狂掉不反彈！

44歲的阿嬌（鍾欣潼），以亮麗的外型和清新甜美的歌喉走紅，出道超過20年仍保持零死角美顏。雖然她近年因身材忽胖忽瘦屢屢登上熱搜，但每次她成功瘦身回歸，總讓網友狂敲碗想知道她的減肥秘訣。

天生易胖體質：連喝水都會胖！

阿嬌自曝自己屬於「易胖體質」，甚至笑說：「有時候連喝水都會胖！」過去甚至曾因內分泌失調體重暴增，但她現在瘦身成功，並強調不再靠「極端節食」瘦身，而是以健康飲食＋運動打造健康曲線。最近她分享自己的 「5天瘦身法」，不用挨餓、不反彈，還能讓代謝變好！

Step 1｜先計算基礎代謝率，掌握熱量關鍵

在開始減肥前，阿嬌會先計算自己的基礎代謝率（BMR）、每日總能量消耗（TDEE），大概了解自己的熱量赤字。她的BMR大約是 1300卡，TDEE約1600大卡，因此她會將每日總熱量控制在 1500至1600卡 左右。這樣不需要刻意挨餓，也不必完全忌口，就能達到穩定瘦身的效果。

Step 2｜阿嬌5天瘦身飲食法公開

阿嬌的飲食原則以「高蛋白＋高纖＋低油低糖」為核心，並遵循 211飲食法：

•2拳蔬菜

•1拳蛋白質（肉、蛋、魚）

•1拳澱粉（白飯、地瓜、燕麥等）

這樣的比例能同時滿足飽足感與營養均衡，還能避免血糖波動過大導致脂肪囤積。

早餐

•選擇高蛋白＋低升糖指數的食物

•常見搭配：糙米糊＋1顆水煮蛋＋水果

•忙碌時也會吃麥當勞的豬肉蛋滿福堡（去醬）

吃完早餐會再補充一顆益生菌，幫助促進腸道代謝。

午餐

•落實 211飲食法

•若想補充更多纖維，她會搭配一杯 羽衣甘藍＋蘋果蔬果汁，既清爽又促進消化。

晚餐

•大多數時候因拍戲或工作忙碌，她會選擇點外送

•重點是搭配均衡：蛋白質＋大量蔬菜＋半份澱粉

阿嬌強調：「外食不等於會胖，吃對就好！」這樣的方式讓她每日熱量落在 1500大卡 左右，不需要過度節食也能持續減脂。

Step 3｜養成喝水習慣，提高代謝

阿嬌曾分享，過去她常忘記喝水，導致新陳代謝差、皮膚狀態也不理想。後來她會制定「喝水時間表」：

•起床後開始，每隔2小時喝150-200ml

•睡前2小時停止喝水，避免水腫

充足水分不僅能 促進代謝、幫助排毒，還能讓皮膚維持透亮，更是她凍齡的秘密之一。

Step 4｜戒甜食，減重關鍵一步

阿嬌曾分享在減脂期間她會嚴格戒糖。過量糖分會讓胰島素大量分泌，影響脂肪代謝，導致體重更難下降。很多減肥成功的人都表示，一旦戒掉甜食，你會發現身體變輕了，連臉都會小一圈！

Step 5｜有氧＋重訓並進，雕塑曲線

除了飲食控制，阿嬌每週會固定運動，每次維持 60至90分鐘，以有氧運動搭配重量訓練，增加肌肉量，提高基礎代謝，也會做核心訓練，強化腰腹線條。

阿嬌表示，易胖體質要瘦身成功不能靠節食，而是要透過健康穩定的飲食習慣才能事半功倍！她用這套方法，成功讓身體維持在健康的低體脂狀態，5天就能看到變化，關鍵在於持之以恆。

封面及內文圖片來源：小紅書@鍾欣潼，@糖琳琳

