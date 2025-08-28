炎明熹現身聲夢聚會 日前遊日落淚粉絲心痛
44歲阿嬌近照驚豔粉絲！穿比基尼「根本像24歲」 絕佳身材膚質靠3大秘訣養成
44歲香港女星阿嬌（鍾欣潼）近日在社群平台分享一組海邊度假照，身穿一套充滿夏日風情的純白比基尼，搭配海星髮夾，清爽又俏皮。儘管已44歲，她的肌膚依舊緊緻，腰身纖細，手臂線條也隱約透出健身痕跡，不少網友驚呼「根本像24歲」、「狀態超好」！
除了比基尼造型，阿嬌還換上碎花掛脖裙。陽光下她側身回眸，裙擺隨風飄逸，畫面充滿電影感。碎花元素與海景相互呼應，不僅淡化年齡感，更凸顯溫婉氣質。
阿嬌的身材管理一直是外界關注焦點，從她平日的分享可整理出三大保養法：第一，極度重視清潔與防曬，即使在海邊也刻意避開強紫外線時段，事後加強保濕修護；第二，規律進行皮拉提斯與重量訓練，後台花絮曾拍到她舉啞鈴的畫面，強調增肌減脂而非單純瘦身；第三，飲食調整，她透露減少精製澱粉，多攝取優質蛋白質，但不走極端節食路線。
阿嬌坦言體質易胖，連喝水都會導致體重上升，若只靠餓肚子減肥，不僅不健康，也維持不久。因此她選擇較緩慢但健康的方式，每天精算攝取的熱量，在卡路里不超標的情況下，不會刻意減少進食量，加上早午晚補充益生菌，約5天就能見效，且體重不反彈。
延伸閱讀
阿嬌曝妝前1秘招「火速消水腫」！ 網見她44歲素顏驚呆：還有化妝必要嗎
其他人也在看
劉亦菲慶38歲生日「豪宅客廳意外曝光」！滿地禮物堆成小山 甜美慶生照曝光
8月25日，「神仙姐姐」劉亦菲迎來38歲生日，她在社群平台分享多張慶生照片，隨即引發關注。姊妹淘 ・ 6 小時前
林志玲自曝難學蔡依林9:30早睡！靠「一食物」臉蛋凍齡20年！
雖然無法像蔡依林一樣養成「9點半睡覺」的黃金習慣，但林志玲在自己的 IG 上也常分享維持美顏的小秘訣！她透露自己特別喜歡吃番茄，因為富含茄紅素與抗氧化營養，對於維持好氣色、讓肌膚更透亮有很大幫助。同時，她也提醒粉絲，夏天炎熱一定要多喝水，才能讓身體保持循環與水...styletc ・ 6 小時前
深田恭子素顏合體8頭身女神：42歲凍齡真相藏什麼秘密？
說到日本演藝圈的「永遠少女」，深田恭子絕對榜上有名！這位1972年11月2日出生的東京女星，出道28年來從《神啊！請多給我一點時間》到《To Heart》，橫跨日劇、電影和歌壇，甜美笑容和凍齡身材讓人驚嘆。Japhub日本集合 ・ 1 天前
許子萱重返牛津大學參加畢業禮 與同屆港姐不和變孤獨精
【on.cc東網專訊】本月31日就是港姐決賽，后冠花落誰家令人期待。而2022年港姐亞軍許子萱（Cecca）卸任後即宣布離開TVB，並遠赴英國牛津大學深造攻讀MBA課程，去年10月她興奮表示順利畢業，並透露有意到大灣區創業。日前許子萱重返牛津大學參加畢業典禮，並東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
渣打馬拉松2026｜一文睇清公眾報名抽籤/報名日期/賽事路線詳情 同場加映低至$192跑鞋推薦
全港最多人參與的大型體育盛事來了！渣打馬拉松將於2026年1月18日（星期日）舉行，一如既往會有馬拉松、半馬拉松、十公里及輪椅賽事，合共開放74,060名額。公眾可由2025年9月8日（星期一）上午10時正開始報名，感興趣記得Mark實日期！比賽場上，以往都有很多趣事發生，除了認真跑想獲得名次的跑手，更有穿上特別服裝「扮鬼扮馬」的參賽者。最後，文末更有Yahoo購物專員為各位跑手推薦的跑鞋，低至$$$即可入手，方便大家報名後裝備好自己！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
《鬼滅之刃 無限城篇》票房突破280億，熱血感動劇情惹哭千萬人！盤點17句經典催淚金句：我會變得比任何人都強，一生保護你
《鬼滅之刃 無限城篇》自上映後便創下驚人成績，總票房超過280億日圓，香港票房截至26日已突破6,000萬港元，擠身香港史上10大動畫票房排行榜第8位！《鬼滅之刃》一幕幕熱血戰鬥與動人場景，總能把觀眾拉進那個滿是淚水與希望的世界，觀眾被角色壯烈戰鬥畫面震撼的同時，也因角色口中那些撕心裂肺的台詞而淚崩。從炭治郎守護妹妹的堅毅，到猗窩座對愛的執著，以下17句觸動人心的經典台詞，看完你就會明白《鬼滅之刃》不僅僅是一部普通的動漫。Yahoo Style HK ・ 11 小時前
Taylor Swift「訂婚穿搭」秒速售罄！同款連身裙是Polo，手錶是Cartier，涼鞋原來是「這品牌」
Taylor Swift訂婚這回事可謂「世界大事」，會影響經濟的Taylor Swift，這回的「訂婚穿搭」又成為搶購目標，從洋裝到涼鞋，甚至手錶都成為焦點，更不用說手上8卡的巨鑽，不會被搶購（因為是獨一無二），但都備受矚目。來看一下Taylor同款訂婚穿搭，不是天價單品卻是非常Taylor的耐看款式。Yahoo Style HK ・ 12 小時前
張致恒轉行做搬運工人黑雨仍開工 爆太太兒子曾住庇護中心
長期財困、多次被業主逼遷的前Boy'z成員張致恒(Steven)，近日被雜誌拍到轉行做電器搬運工人，而且黑雨期間仍冒雨工作，一洗過往「大食懶」形象。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Taylor Swift宣布婚訊 樂壇天后擁86億身家9幢豪宅 開箱羅德島萬呎海景懸崖大宅
美國樂壇天后Taylor Swift於IG貼出與球星男友Travis Kelce的合照，並留言「Your English teacher and your gym teacher are getting married」，宣布即將結婚，粉絲隨即洗版送上祝福。28Hse.com ・ 1 天前
向海嵐大談當年加入TVB瀕臨崩潰邊緣 坦言壓力超大：半夜一直哭
50歲向海嵐於1998年參選香港小姐競選，以冠軍、最上鏡小姐、環球美態大獎「四料冠軍」姿態入行動感都會大使，曾參演多部經典劇集如《楊貴妃》、《無頭東宮》；2008年向海嵐毅然拋下一切到上海轉行擔任公關工作，直至2015年重返幕前，簽約內地經理人公司及參演內地電視劇，同時發展珠寶生意。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
W姓女歌手被跨性別人士爆做小三 列多個線索惹網民瘋狂猜猜她是誰
由Dada及子羽擔任主持嘅網台節目《情感關注組》，受訪者以致電方式分享經歷，近日就有一名跨性別人士Phone in爆料，佢指自己原本係女性，經過手術後，現時係男性。佢表示自己同女朋友拍拖8年，期間出軌次數多達7次，出軌對象包括女模特兒、女歌手及台灣啦啦隊成員。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
曾淵滄專欄│升勢不穩 炒股不炒市（曾淵滄）
目前是業績公布期，不少業績很好的股在公布業績後，卻馬上面對股價下跌的壓力，這是傳統的所謂趁好消息出貨的現象，這些股，在公布業績前股價已經炒上，許多人就是在等待公布業績後趁好業績沽貨。Yahoo財經專欄 ・ 13 小時前
砵蘭街兩廈業主立案法團 不遵從清拆令判罰逾6萬元
【on.cc東網專訊】兩個業主立案法團由於不遵從根據《建築物條例》(第123章)發出的清拆令，昨日(27日)在九龍城裁判法院被定罪及判罰款合共63,400元，當中57,400元屬就罪行持續的日數所判的罰款。on.cc 東網 ・ 10 小時前
「藥倍安心」風波後涉官非 潘冬平一家四口被民事控告
繼藥倍安心後，肝癌權威潘冬平再涉官非，案件涉及貝沙灣單位糾紛，原告指控滋擾及違反契約，並申請臨時禁制令。Yahoo 地產 ・ 1 天前
鄭佩佩新抱患乳癌病情未受控 原和玉再次眾籌醫療費唯未如理想
已故香港資深武打女星鄭佩佩，育有3女1子。孻仔原和玉喺2022年與外籍女友Andrea拉埋天窗，翌年更誕下愛情結晶品，一家三口幸福美滿。不過喺前年11月Andrea證實患上乳癌，上年曾喺網上發起眾籌醫藥費，當時好快就達標可以接受治療。不過可惜病情未有受控，癌細胞仍然擴散，現已蔓延到乳房及腋下淋巴結，所以原和玉近日再次發起眾籌，目標係5萬美金，但眾籌未如理想，4日所籌得嘅金額不足1萬美金。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 7 小時前
迷你Labubu有強勁對手？ Chiikawa「BB」、任天堂幼兒Mario殺到
泡泡瑪特Labubu 迷你版8月28日晚上在多家線上平台開售，有分析指旗下IP進入成熟收割期，加上公司執行能力強勁，未來盈利能力維持理想。之不過，熱炒的星星人、迷你Labubu，盤點市場其實有對手，原來一眾日本IP包括Chiikawa、任天堂IP已經轉為劍指幼兒市場，屆時中國小孩從小就喜愛日本IP，Labubu若不變陣，將面對激烈挑戰Yahoo財經 ・ 8 小時前
姚焯菲自爆想退出娛樂圈 難兼顧升學陷情緒崩潰
【on.cc東網專訊】「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）即將離港赴美升讀大學，近日她亮相節目談到同時兼顧升學與事業，自爆曾一度崩潰：「我其實都有試過崩潰，我喺新西蘭讀書嘅時候覺得唱歌同讀書，兩件事一齊做好辛苦。有一段時間，我唔想返香港。」及後安慰自己：「你捱過東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
香港特區護照確定9月8日加價！升幅高達16.2% 即將過期建議提早續期辦理
大家今年飛了幾多轉？護照空白頁如所剩無幾的話，建議大家快去換證！政府已經確定今年9月8日起調整特區護照申請費，全上調$60，即32頁護照的費用增至$430，而48頁護照則增至$520，大家如有護照續期或申請需求，可考慮在新收費上調前進行辦理，盡慳出遊成本。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
中國多家銀行警告 信用卡資金不得用於投資股票、基金等
【彭博】— 隨著散戶紛紛湧入股市，搶搭中國1萬億美元股市上漲的列車，中國多家商業銀行正加強監管使用信用卡投資股票的客戶。Bloomberg ・ 11 小時前