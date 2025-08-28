44歲阿嬌近照驚豔粉絲！穿比基尼「根本像24歲」 絕佳身材膚質靠3大秘訣養成

44歲香港女星阿嬌（鍾欣潼）近日在社群平台分享一組海邊度假照，身穿一套充滿夏日風情的純白比基尼，搭配海星髮夾，清爽又俏皮。儘管已44歲，她的肌膚依舊緊緻，腰身纖細，手臂線條也隱約透出健身痕跡，不少網友驚呼「根本像24歲」、「狀態超好」！

除了比基尼造型，阿嬌還換上碎花掛脖裙。陽光下她側身回眸，裙擺隨風飄逸，畫面充滿電影感。碎花元素與海景相互呼應，不僅淡化年齡感，更凸顯溫婉氣質。

阿嬌的身材管理一直是外界關注焦點，從她平日的分享可整理出三大保養法：第一，極度重視清潔與防曬，即使在海邊也刻意避開強紫外線時段，事後加強保濕修護；第二，規律進行皮拉提斯與重量訓練，後台花絮曾拍到她舉啞鈴的畫面，強調增肌減脂而非單純瘦身；第三，飲食調整，她透露減少精製澱粉，多攝取優質蛋白質，但不走極端節食路線。

阿嬌坦言體質易胖，連喝水都會導致體重上升，若只靠餓肚子減肥，不僅不健康，也維持不久。因此她選擇較緩慢但健康的方式，每天精算攝取的熱量，在卡路里不超標的情況下，不會刻意減少進食量，加上早午晚補充益生菌，約5天就能見效，且體重不反彈。

延伸閱讀

阿嬌曝妝前1秘招「火速消水腫」！ 網見她44歲素顏驚呆：還有化妝必要嗎

阿嬌暴肥有苦衷？港媒曝為新戲角色增重 一天5餐吃到胃痛慘吐