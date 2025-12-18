阿嬌鍾欣潼拍卸妝片被指「卸了個寂寞」！素顏皮膚質素超好，崇尚「減法護膚」來養好皮膚

鍾欣潼阿嬌分享「晚間卸妝程序」，被指素顏皮膚比化妝更漂亮，就是「卸了個寂寞」！阿嬌近年狀態大勇，凍齡肌膚柔滑零毛孔，網民更指「完全看不出卸了甚麼」！

阿嬌於小紅書分享晚間護膚程序，但妝前妝後幾乎一樣，網民更指「完全看不出卸了甚麼」！（小紅書）

卸妝後甚至比上妝更漂亮，就是「卸了個寂寞」！

阿嬌「睡前沉浸式護膚」教學

鍾欣潼阿嬌經常於《小紅書》分享護膚心得，最近分享「睡前沉浸式護膚」影片被指「素顏狀態比化妝更好」！阿嬌先快速撕走假睫毛，再用卸妝油為全臉卸妝，取適當份量並按摩臉部，細心的搓揉先溶解彩妝。接著加水乳化並打圈搓揉，過水後再用即棄潔面巾印走多餘水份。

先用卸妝油為全臉卸妝，仔細地溶解所有彩妝。（小紅書）

加水乳化並打圈搓揉，過水後再用即棄潔面巾印走多餘水份。（小紅書）

按下來就是非常簡單的「減法護膚」，比起貴婦級十個步驟，阿嬌只用了眼霜、面霜與潤唇霜，塗抹眼霜時重點按摩容易起紋的位置，加強眼部肌膚的拉提與緊緻。接著塗上面霜，同樣打圈按摩至吸收即可。

加強按摩眼周肌膚，減低眼部起皺紋的機會。（小紅書）

簡單塗上面霜，「減法護膚」減低毛孔阻塞機會。（小紅書）

阿嬌更指「年輕時覺得護膚品愈貴愈好」，現時則更推崇「減法護膚」，著重於適合自己肌膚與補水，塗得太多太油膩，增塞毛孔反而會出現狀況。

阿嬌妝前去水腫大法

阿嬌早前也有分享「阿嬌化妝前在幹什麼」的影片，當中化妝師著重妝前的去水腫按摩，先提拉下顎重塑輪廓線，接著再按摩眼周，去除眼部水腫使輪廓更分明。

1）提拉下顎

由下顎向雙耳方向往上提拉，於淋巴位加強按摩，達至消水腫的效果。

由下顎向雙耳方向往上提拉，於淋巴位加強按摩，達至消水腫的效果。（小紅書）

2）按摩眼周

使用食指與中指，先沿著眼框按摩，再向外提拉去除水腫。

使用食指與中指，先沿著眼框按摩，再向外提拉去除水腫。（小紅書）

