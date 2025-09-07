44歲阿嬌鍾欣潼狀態大勇，瘦掉半個自己！減肥秘訣大公開：211飲食法助瘦身減磅不反彈

專訪｜吳肇軒：世間太多紛擾，食字笑話何必求意義
阿嬌鍾欣潼近年身形時肥時瘦，成為網民討論的焦點，後來她成功減重30磅，重拾苗條身材，秘訣在於飲食、規律飲水與適度運動。阿嬌強調，減肥需持之以恆，避免極端方法，以免反彈復肥。
最近阿嬌採用「211飲食法」成功Keep Fit！每餐配搭兩拳蔬菜、一拳肉類及一拳米飯，強調多菜少肉，均衡攝取營養。她公開五天瘦身餐單，重點在於飯前飲用高營養湯水（如雞湯或海鮮湯），增加飽足感。每日至少進食三款蛋白類食物，禁食瓜類、筍及豆製品。感到肚餓時，以滷肉、滷蛋白、生青瓜或番茄填肚。她更融入「糙米減肥法」，早晨自製纖維豐富的糙米糊，有助腸胃消化。同時補充益生菌，加強代謝，即使偶爾貪嘴吃多了，也能維持平衡。
3年前，阿嬌亦曾分享過「飲水減肥法」。她制定黃金飲水時間表：起床後每隔兩小時飲用150-200ml清水，直至睡前兩小時停止。這方法有助排毒、緩解水腫。她還輔以去水腫技巧，如冷水洗臉、冰鎮爽膚水、睡前泡澡添加葡萄柚或茴香精油，以及使用足貼排除濕氣。睡前三小時禁水，避免隔日浮腫。
運動不可或缺，阿嬌曾以每日五小時高強度訓練減重，但現轉向結合飲食與日常鍛鍊的溫和方式。她提醒，年紀越大減肥越難，需要細嚼慢嚥、選擇原型食物，避免進食加工食品。
健康瘦身最重要的是持之以恆，從生活養成習慣，而非短期衝刺。透過這些方法，她不僅重拾自信，也鼓勵粉絲注重身心平衡。
