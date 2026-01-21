阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己

阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。

小紅書@鍾欣潼

在生日貼文裡，阿嬌分享當日朋友所給她的生日驚喜，在甲板上放了滿地花瓣和燈牌，浪漫極致。穿起黑色吊帶裙的阿嬌，簡單的紅唇妝已經很迷人。生日貼文裡也寫著：「謝謝大家所有的愛，每一份祝福我都收到啦❤️ 新的一歲，繼續慢下腳步享受當下，做最自在的自己✨」

小紅書@鍾欣潼

小紅書@鍾欣潼

阿嬌的生日美照放題裡面，看到阿嬌手臂超瘦，看來之前阿嬌分享的戒酒，以及「211飲食法」真的很有效，讓她體重重現「4字頭」。

小紅書@鍾欣潼

小紅書@鍾欣潼

到底「211飲食法」是什麼？即每餐配搭兩拳蔬菜、一拳肉類及一拳米飯，強調多菜少肉，均衡攝取營養。阿嬌曾公開5天瘦身餐單，重點在於飯前飲用高營養湯水（如雞湯或海鮮湯），增加飽足感。每日至少進食3款蛋白類食物，禁食瓜類、筍及豆製品。感到肚餓時，以滷肉、滷蛋白、生青瓜或番茄填肚。各位想要減肥的朋友，也許能參考阿嬌鍾欣潼的減肥大法！

小紅書@鍾欣潼

