HOKA波鞋雙11限時快閃75折！
阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己
阿嬌鍾欣潼近期又來美照衝擊，見到「下巴尖尖」的阿嬌，發了一些旅行照片，又美出新高度，並引來不少留言都大讚狀態大勇。
前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
「211飲食法」是什麼？
「211飲食法」，即每餐配搭兩拳蔬菜、一拳肉類及一拳米飯，強調多菜少肉，均衡攝取營養。阿嬌公開5天瘦身餐單，重點在於飯前飲用高營養湯水（如雞湯或海鮮湯），增加飽足感。每日至少進食3款蛋白類食物，禁食瓜類、筍及豆製品。感到肚餓時，以滷肉、滷蛋白、生青瓜或番茄填肚。
阿嬌更融入「糙米減肥法」，早晨自製纖維豐富的糙米糊，有助腸胃消化。同時補充益生菌，加強代謝，即使偶爾貪嘴吃多了，也能維持平衡。
戒酒對於減肥的好處
至於戒酒，其實對於體重控制都有好大的幫助。不只阿嬌，小S都有分享她戒酒後都減掉不少磅數，瘦回來。酒精本身的熱約為每克7大卡，比碳水化合物或蛋白質每克約4大卡的熱量高近一倍半。當然，不同酒精都有不同的熱量，如一杯175毫升、13%酒精濃度的紅酒則約含160大卡。但酒精本身熱量高且不提供營養，過量飲用會顯著增加能量攝入，對減肥不利。這也是戒酒幫助減肥的重要原因之一。
另外，酒精代謝優先，會暫時抑制脂肪和碳水化合物的分解，降低脂肪燃燒效率。戒酒後身體能更專注於脂肪分解，進入減脂模式，有助腹部脂肪減少和體重下降。所以說，不少本身其實沒有吃很多卻因為酒精而胖的人，戒掉酒精後真的會瘦很快。如果不能完全戒酒，也建議選擇低熱量酒類、控制飲酒量並避免酒後暴飲暴食，才能達到較好的減肥效果。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
尹恩惠減肥超強大法，素人實測僅10日勁甩7kg！低GI飲食法＋秘訣在於「神奇CCA果汁」做法大公開
豆腐減肥法7天快速甩肉？宋慧喬、李準基都試過，女星實測勁減44磅其中一秘訣在於「豆腐麵」
其他人也在看
Angelababy素顏真面目曝光！直播高清特寫驚現「冷白透光肌」 網嘆：這狀態太犯規
35歲Angelababy再度憑高顏值掀起話題。11月6日晚間，她現身品牌直播間，全程以素顏入鏡，高清特寫中皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎看不見，被粉絲大讚「自帶柔光濾鏡」，話題隨即登上熱搜。姊妹淘 ・ 7 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 9 小時前
腸胃鏡檢查麻醉缺氧 中年漢成植物人 家屬不滿醫委會終結調查：真係好傷痛︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】醫務委員會繼雙非童腦癱投訴拖 15 年卻永久擱置研訊，再有個案被草率結案。有病人四年前在一間醫療中心監察麻醉下接受腸胃鏡檢查時腦部缺氧，至今變成植物人。家屬向中心索取麻醉紀錄，先後得到兩份不同版本，當中病人維生指數均有出入。家屬向醫委會投訴獲受理，惟在未有調查兩份文件的疑點下，直接終結對涉事醫生的法律行動。家屬質疑醫委會調查草率，「其實有咁多疑點，醫委會幾隻字已經抹殺晒所有嘢，其實對我細佬真係好唔公平」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 8 小時前
54歲「三太」樊亦敏分享泳衣照，不輸34年前選美狀態：我永遠都知道自己是靚女，演什麼也可以
《愛回家》有很多漂亮女演員，但說到保養得最好的，必定要數54歲「三太」樊亦敏。近日，她拍攝新一集的節目時，穿上低胸泳衣上陣，露出結實亮白的美腿。她在社交平台上，把照片和34年前選美的泳衣照合起來，各有美態，而且現在毫不失色。Yahoo Style HK ・ 16 小時前
太狠了！中國創作者完成《一拳超人》埼玉訓練法1000天，連作者ONE都驚呆祝賀
由網路漫畫家 ONE 所創作的作品《一拳超人》中，主角埼玉為了成為英雄，連續三年每天進行長跑 10 公里、100 下伏地挺身、100 下仰臥起坐、100 下深蹲，最終變得強大但也掉了頭髮。之前一位中國健身創作者挑戰起這套訓練法，最後竟然成功堅持到第 1000 天，還收到了作者 ONE 與村田雄介的祝賀！Yahoo Tech HK ・ 10 小時前
吳亦凡入獄4年傳3度獄中身亡 官方仍未證實
男團EXO前成員的中國歌手吳亦凡2021年在中國涉性侵網紅及偶像等女性，2022年11月被控強姦罪成，判入獄13年，並加驅逐出境，近日竟傳他疑在獄中絕食身亡。吳亦凡至今入獄4年，自從今年初傳出死訊後，大量微博帳號發布「吳亦凡去世」的貼文。網民指最近已是第3次傳出吳亦凡身亡的消息。 亦有網民指，根據中國司法程序，在am730 ・ 1 天前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
網上熱話｜食客問「點解炒蛋嚟得咁快」澳牛侍應妙答 網民讚嘆：參透一生
在港開業多年的澳洲牛奶公司，因其香滑的炒蛋，以及侍應獨特的對客方式，而遠近聞名。近日就有網民在社交媒體分享朋友到澳牛食炒蛋時，與侍應妙問妙答的經歷，令人不禁讚澳牛的侍應確是名不虛傳。am730 ・ 1 天前
何超蓮竇驍傳婚變身體力行闢謠 飛澳洲衝浪放閃
【on.cc東網專訊】賭王千金何超蓮和內地男星竇驍於前年4月在峇里島完婚，可是去年開始頻傳婚變，由於傳聞愈吹愈熱，令兩人發聲澄清「我們感情穩定」，昨日二人就被目擊在澳洲度假，用行動打破婚變傳言。東方日報 OrientalDaily ・ 11 小時前
鍾麗緹不只給女兒們女神級基因，神顏背後的教育祕訣是給予朋友般的尊重：別再問吃了飯沒有，要多說我愛你
55歲的鍾麗緹有著中越混血的背景，樣子獨特又標緻。她的三個女兒都擁有她的漂亮基因，母女們的合照令人賞心悅目。女兒們像母親的地方不單是外表，也吸收了她的做人處事和智慧，背後是鍾麗緹對孩子們充滿自由的教育方式，讓她們廣闊地了解世界。Yahoo Style HK ・ 13 小時前
何超雲與未婚夫傳分手後疑再有新戀情 新歡緊抱腰部親密度遠超普通朋友
已故賭王何鴻燊三房千金何超雲（Florinda）感情生活向來都係網民熱議焦點，2022年被揭與高級消防隊長男友Douglas拍拖以及隨後宣布訂婚，今年8月何超雲突然清空個人社交平台上所有與Douglas嘅合照引爆分手猜測。其後，何超雲與Douglas有唔少復合跡象，不過，近日一場男閨蜜生日會，讓一切懸念煙消雲散，何超雲身邊竟出現一名神秘男士，親密互動疑似係新歡。Yahoo 娛樂圈 ・ 10 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 3 小時前
網上熱話｜一家四口啟德海濱岸邊平台看風景 單手抱嬰爬斜坡
近日，有網民於社交媒體發文，有操普通話的一家四口在啟德海濱一同走到海濱斜坡下的平台，其中兩名兒童自行爬上斜坡，而婦人則一手抱緊嬰兒並爬上斜坡。網民稱，涉事一家人不顧岸上保安的勸阻，堅持下去平台。涉事一家人的行為引起網民熱議。 從影片可見，涉事位置為岸邊石坡下的平台，該平台僅略高於海面，亦未設置防護欄或救生設備，石am730 ・ 11 小時前
病人四年前照腸胃鏡腦缺氧昏迷 家屬質疑醫委會調查失當促回應
【Now新聞台】一名病人2021年照腸胃鏡時腦部缺氧至今仍昏迷，家屬向醫委會投訴，上月獲回覆指將終結對涉事醫生的紀律行動。家屬質疑調查過程草率，本台向醫委會查詢暫未獲回覆。陳小姐的胞弟陳淑偉四年前，因為身體不適到一所內視鏡中心求診。醫生建議他在監察麻醉下，進行腸胃鏡檢查，期間他懷疑腦部缺氧，經搶救後，至今仍維持植物人狀態。陳小姐事後向涉事中心索取兩份麻醉紀錄，比對後發現血壓及血氧飽和度數據不一，於是向醫委會投訴。醫委會最終回覆指，經獨立專家審視後，認為事件不涉及醫生及麻醉師行為失當，拒絕就個案展開研訊。病人胞姐陳小姐：「為甚麼我之前拿了報告回來有這麼多疑點？醫委會數個字就抹殺所有，其實對我弟弟很不公平，因為他做這個手術也沒想過會這嚴重。對我們家庭來說很傷痛，這數年不敢提、不敢說，沒想到香港醫療體系這麼差。」目前醫委會處理投訴時，會先交由初偵會審議，獨立專家需要時介入。協助求助個案的社協質疑醫委會未有充分考慮麻醉紀錄前後不同的理據。社區組織協會幹事彭鴻昌：「那兩份紀錄是形容兩種不同的情況，無論那一份是真，那一份是假也好，其實最基本的要弄清楚事發的情況是怎樣。專家有沒有看過？不知道。專家看now.com 新聞 ・ 1 天前
【萬寧】yuu會員折扣日 全場95折（只限10/11）
今日11月10日萬寧yuu會員折扣日，會員到萬寧門市及網店購物（優惠碼「NOVYUU5」）可享95折！獨家會員優惠價包括Oilatum嬰兒潤膚乳霜 350毫升折實價 $70.3/件、Kanro甘樂潤喉糖折實價 $9.4/件、Dr.Wu超A醇煥顏緊緻精華1.5% 30毫升折實價 $385.7/件！YAHOO著數 ・ 11 小時前
【IKEA】11.11購物節 精選貨品低至3折（即日起至26/11）
IKEA 11.11購物節又來了！由即日起至11月26日，精選家品低至3折，買滿$4,000即免費送貨！今次優惠產品包括傢俬家飾，如RUNMARÖ層架組合減至$499.9、BLÅVINGAD潛水艇玩具11件套裝由$179.9減至$49.9、ROSENSKÄRM人體工學枕頭減至$119.9。YAHOO著數 ・ 8 小時前
歐援助枯竭+美見死不救！烏克蘭「第三首都」快要失守 紅軍城更遭20倍俄軍圍攻
俄羅斯正加速推進對烏克蘭哈爾科夫州庫皮揚斯克市的攻勢，這座被稱為烏克蘭「第三首都」的戰略要地恐將於近期被「解放」，俄國媒體最新報導稱有望在未來 5 天內完成。 俄媒《消息報》上周六 (8 日) 報導指出，俄軍「西部」部隊集群已控制庫皮揚斯克市奧斯科爾河渡口，包圍當地烏軍部隊。庫鉅亨網 ・ 9 小時前
2025秋冬長靴7款推薦：從《暴君的廚師》姜漢娜同款穿搭找靈感
無論潮流如何更迭，「長靴」始終是秋冬造型裡的風格定錨。從伸展台到街頭，2025秋冬長靴再度成為時髦焦點，不僅修飾比例、延伸腿部線條，更能在冷冽季節中展現俐落氣場。近期在韓劇《暴君的廚師》以飾演姜漠珠展露頭角的的姜漢娜，以一身簡約造型示範黑色長靴的百變魅力，將知性與力量融合成恰到好處。本文編輯特別精選7款本季必入手的長靴清單，從經典馬術靴到貼腿高筒靴，帶你一次掌握2025秋冬的穿搭關鍵詞。bella儂儂 ・ 7 小時前
佐敦恆豐酒店自助餐限時人均$2XX起！豪食時令生蠔/鐵板即燒M7和牛西冷/榴槤海綿蛋糕｜雙11優惠2025
恆豐酒店的紅煙窗餐廳突發推出雙11快閃優惠，海鮮狂熱盛宴自助午餐、「和牛．生蠔．龍蝦」海陸滋味自助晚餐，第二位$11優惠後，最平人均才$268起，絕對不能錯過！美食主打泰式和牛木爪沙律、阿拉斯加蟹肉拌番石榴沙律、鐵板即燒M7和牛西冷、板燒日式鰻魚；自助晚餐更有各種榴槤美食，每人送蒜蓉粉絲蒸龍蝦尾！不少網友大讚紅煙窗餐廳自助餐高質素，你也心動想嚐嚐嗎？立即上KKday入手優惠！Yahoo Food ・ 5 小時前