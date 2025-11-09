阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己

44歲阿嬌鍾欣潼「下巴尖尖」淡妝近照美出新高度！體重降至4字頭的減肥重點：戒酒＋211飲食法瘦掉半個自己

阿嬌鍾欣潼近期又來美照衝擊，見到「下巴尖尖」的阿嬌，發了一些旅行照片，又美出新高度，並引來不少留言都大讚狀態大勇。

前陣子阿嬌都有分享關於「瘦下來」的減肥tips，在飲食方面都下了不少功勞，當中有引用「211飲食法」來控制吸收的食物營養。同時，阿嬌都分享戒酒一年，令她身形fit回來，體重更重現「4字頭」，瘦掉半個自己！

「211飲食法」是什麼？

「211飲食法」，即每餐配搭兩拳蔬菜、一拳肉類及一拳米飯，強調多菜少肉，均衡攝取營養。阿嬌公開5天瘦身餐單，重點在於飯前飲用高營養湯水（如雞湯或海鮮湯），增加飽足感。每日至少進食3款蛋白類食物，禁食瓜類、筍及豆製品。感到肚餓時，以滷肉、滷蛋白、生青瓜或番茄填肚。

阿嬌更融入「糙米減肥法」，早晨自製纖維豐富的糙米糊，有助腸胃消化。同時補充益生菌，加強代謝，即使偶爾貪嘴吃多了，也能維持平衡。

戒酒對於減肥的好處

至於戒酒，其實對於體重控制都有好大的幫助。不只阿嬌，小S都有分享她戒酒後都減掉不少磅數，瘦回來。酒精本身的熱約為每克7大卡，比碳水化合物或蛋白質每克約4大卡的熱量高近一倍半。當然，不同酒精都有不同的熱量，如一杯175毫升、13%酒精濃度的紅酒則約含160大卡。但酒精本身熱量高且不提供營養，過量飲用會顯著增加能量攝入，對減肥不利。這也是戒酒幫助減肥的重要原因之一。

另外，酒精代謝優先，會暫時抑制脂肪和碳水化合物的分解，降低脂肪燃燒效率。戒酒後身體能更專注於脂肪分解，進入減脂模式，有助腹部脂肪減少和體重下降。所以說，不少本身其實沒有吃很多卻因為酒精而胖的人，戒掉酒精後真的會瘦很快。如果不能完全戒酒，也建議選擇低熱量酒類、控制飲酒量並避免酒後暴飲暴食，才能達到較好的減肥效果。

42歲李佳芯淡妝少女感滿滿，5個凍齡保養大法：淡妝不傷肌膚、牛油果抗肌老化、每日半杯黑咖啡去水腫

