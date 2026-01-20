阿富汗中國穆斯林餐館爆炸 7 人死 伊斯蘭國認責：源於北京對維吾爾族人犯下的罪行｜Yahoo

2026年1月19日，喀布爾一家中餐館爆炸，塔利班安全人員在現場戒備。 (Photo by AFP via Getty Images)

【Yahoo新聞報道】阿富汗首都喀布爾（Kabul）周一（19 日）時，一間中國人經營的餐廳發生爆炸，造成至少 7 死多人傷，死者包括一名中國公民。極端組織伊斯蘭國（ISIS）其後承認責任，稱已將中國公民列入攻擊目標名單，理由是「中國政府對維吾爾族人犯下的罪行日益增多」。

餐廳位於繁忙商業區

事發在當地時間周一下午，爆炸發生在廚房附近，正門被炸出一個大洞，冒出濃煙，餐廳外的街道滿布碎片。事件中造成包括一名中國公民在內 7 死，另有多人受傷，包括一名兒童及一名中國公民重傷。

廣告 廣告

該餐廳由一名中國穆斯林男子Abdul Majid、其妻子和一名阿富汗合夥人 Abdul Jabbar Mahmood 共同經營，服務中國穆斯林社群。餐廳位於喀布爾一個人口密集的商業區 Shahr-e-Naw，該區有辦公大樓、購物中心和各國大使館，被認為是首都保安最嚴密的地區之一。

大使館籲中國公民暫勿前往當地

據親伊斯蘭國的Amaq News Agency，伊斯蘭國阿富汗分支承認，爆炸由一名自殺式炸彈襲擊者實施，目標是一間由中國人經營的餐廳，原因是北京對維吾爾族人犯下的罪行不斷升級。

中國駐阿富汗大使館周一深夜發出緊急通報，指目前阿富汗的安全形勢複雜嚴峻，再次提醒中國公民暫時不要前往阿富汗。對於已經在當地的中國公民及企業，大使館要求他們必須遵守當地法律法規，並尊重當地的宗教習俗。

中國外交部否認侵犯人權指控

大使館呼籲在阿富汗的國民密切留意安全形勢變化，提升防範意識，並加強個人駐地及出行時的安全保障措施。通報內容特別提到，應盡量減少前往飯店、宗教場所、大型超市以及菜市場等人員密集的公共地方。若國民遇到異常情況或緊急事故，應立即向阿富汗警方求助，或聯絡中國駐當地使館。

維吾爾族在中國是主要信奉伊斯蘭教的少數民族，居住集中在新疆地區，人權組織指控中國對維吾爾族人實施廣泛包括「再教育營」、強迫勞動等的侵犯人權行為。中國外交部則否認有任何侵犯人權行為，指所謂強迫勞動和種族滅絕完全是無稽之談，指責西方國家干涉他國內政和散播謊言。