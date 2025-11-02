阿富汗北部地震規模6.3

（法新社阿富汗馬薩里沙利夫3日電） 美國地質調查所表示，阿富汗於昨天深夜至今天凌晨左右發生規模6.3地震，距這個貧困又遭逢多重苦難國家上一次造成逾2200人死亡的強震僅兩個月。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在阿富汗北部馬薩里沙利夫巿（Mazar-I-Sharif）附近的庫姆（Khulm），震源深度僅10公里。身處首都喀布爾的法新社記者也感受到震動。