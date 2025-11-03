阿富汗北部6.3強震 尚未傳出傷亡

【動物專訊】日本黑熊最近於多區出現，更有人被黑熊襲擊致傷亡。日本政府昨日在首相官邸召開聯合部門會議，內閣官房長官木原稔在會上指示，各部門要在11月中之前制訂應對措施，並指警方將會採取行動，使用步槍獵殺熊隻。國際關注動物組織PETA坦言不贊成日本政府殺熊，認為不需要如此粗暴，並建議有其他解決方法可避免熊人衝突，包括設電子圍欄、保護區等，他們將游說日本政府，盼當局會保護黑熊。 PETA表示，隨著城市發展，加上人類以「可再生能源」的名義，太陽能和風能設施的快速發展摧毀了大片的山區棲息地，令熊失去了關鍵的覓食地和旅行走廊。同時，太陽能電池板發出的熱量以及風力渦輪機的低頻噪音和振動，均會對野生動物的行為和健康產生負面影響。 同時，熊的主要食物是橡樹和山毛櫸樹，由於炎熱的夏天和乾旱，及氣候變化使橡子生產不穩定，迫使飢餓的熊冒險進入城鎮尋找食物。在種種因素下，才導致熊走入市區。 PETA認為，現時公眾的仇恨在社交媒體上迅速蔓延（特別是在X和Threads上），在一些城市甚至砍伐果樹，擔心果樹會吸引熊，並想出許多破壞環境及殺熊的方法，然而這些並非解決方法。PETA表示，他們會盡力游說日本政府，希望他們

香港動物報 ・ 1 天前