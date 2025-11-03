低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
阿富汗北部6.3強震 尚未傳出傷亡
（法新社阿富汗馬薩里沙利夫3日電） 美國地質調查所（USGS）表示，阿富汗於昨天深夜至今天凌晨左右發生規模6.3地震。當地相關單位尚未通報任何災情。
USGS指出，這起地震發生在阿富汗北部馬薩里沙利夫巿（Mazar-i-Sharif）附近的庫姆（Kholm），震源深度28公里。
當地相關單位已發布緊急聯絡電話，供民眾求助，但尚未立即通報任何傷亡情況。
阿富汗東部今年8月31日剛發生規模6.0的淺層地震，奪走超過2200人性命，是阿富汗近年來死傷最慘重的地震。
阿富汗地震頻繁，尤其是在興都庫什山脈（Hindu Kush mountain）沿線，也就是歐亞板塊與印度板塊交界的附近地區。
英國地質調查所（British Geological Survey）地震學家巴蒂（Brian Baptie）表示，自1900年以來，阿富汗東北部已發生12起規模7以上的地震。
