阿富汗地震增至逾 1,400 死 塔利班政府籲國際緊急援助 災民：村莊數秒間消失 ︱Yahoo

阿富汗地震後，有村民抬著死者舉行喪禮。(Photo by Wakil Kohsar / AFP)

【Yahoo新聞報道】阿富汗東部周日（31 日）午夜發生 6. 級地震，造成嚴重傷亡，多個村落被夷為平地。塔利班政府今日（2 日）表示，死亡人數已超過 1,400 人，超過 3,000 人受傷。由於災區位於偏遠山區，道路受損、豪雨及山泥傾瀉阻礙救援，當局警告死傷數字可能進一步上升。塔利班政府呼籲國際社會緊急援助，稱當地民眾大量失去家園與親人，災區仍有大批傷者和被困者等待救援。

綜合外媒報道，由於今次地震屬淺層地震，破壞力特別大，當地居民形容「整條村莊在數秒間消失」，大量房屋由泥磚和木材搭建，無法承受地震，許多人在熟睡時被壓在倒塌的屋頂下。目擊者稱，不少家庭被整個掩埋，生還者徒手挖掘尋找親人，有人用簡陋擔架抬出傷者。

軍用直升機將地震中的傷者空運送院。 (Photo by Wakil Kohsar / AFP)

不少山區村落至今仍未能抵達

阿富汗紅新月會表示，地震造成至少 1,124 人死亡、逾 3,200 人受傷；塔利班官方數字則顯示，死亡人數已突破 1,400 人。當局警告，由於不少山區村落至今仍未能抵達，最終數字恐怕更高。

塔利班政府衛生部發言人扎曼（Sharafat Zaman）稱，「許多人失去親人和房屋，我們需要國際援助。」目前，阿聯酋、英國、印度和中國已承諾提供物資或資金支援。英國宣布撥款 100 萬英鎊用於災民援助。

地震中受傷的人士在醫院接受治療。(Photo by Wakil Kohsar / AFP)

塔利班掌權後國際援助大幅縮減

然而，阿富汗自 2021 年塔利班接管政權後，因禁止女性受教育及就業等嚴苛政策，國際援助大幅縮減。聯合國指，當地超過 420 間醫療設施因經費不足而關閉或暫停運作，令本已有限的救援資源更形緊絀。

聯合國駐阿富汗協調員 Indrika Ratwatte 警告，當地正處於「與時間競賽」的危急時刻，呼籲國際社會伸出援手，「這是生死攸關的抉擇」。

地震後，民眾聚集在嚴重受損的房屋外。(Photo by Stringer/Anadolu via Getty Images)