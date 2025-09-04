阿富汗地震｜增至1400人死3300人受傷 阿富汗紅新月會救災人員：仍感到餘震

阿富汗紅新月會正在當地投入救災。(香港紅十字會提供)

阿富汗東北部接壤巴基斯坦地區，周日深夜發生6級地震，至今已增加至約1,400人死亡、逾3,300人受傷。香港紅十字會表示，達130萬人受災，災情最嚴重的省分多條村落被夷平，當地迫切需要糧食、潔淨用水及臨時住所，該會正與國際紅十字會密切聯繫，將因應當地情況採取下一步人道行動。

香港紅十字會指，阿富汗紅新月會正投入救災，提供食水、醫療物資及衞生設備，協助運送傷者到鄰近醫院，並派員評估災情需求。然而，震央位處山區加上交通不便、通訊不穩定，影響搜救及評估災情進度，有紅新月會的救災人員形容現場情況極其嚴峻、難以言喻，並仍然感受到餘震。香港紅十字會今日就阿富汗人道危機發出緊急呼籲，籌募捐款支持當地人道工作。

