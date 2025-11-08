iHerb雙11優惠全網限時74折
阿富汗巴基斯坦和談再破局 喀布爾歸咎對方不合作
（法新社喀布爾8日電） 阿富汗塔利班（Taliban）政府今天說，與巴基斯坦在土耳其舉行的最新一輪和平談判已告失敗，並將原因歸咎於伊斯蘭馬巴德「不負責任且不合作」的態度。
塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在社群媒體上寫道：「會談期間，巴基斯坦試圖將自身安全的所有責任推給阿富汗政府，卻未展現出承擔阿富汗安全或自身安全責任的意願。」
他表示：「巴基斯坦代表團不負責任、缺乏合作的態度，導致協商毫無成果。」
伊斯蘭馬巴德尚未立即回應。
巴基斯坦資訊暨廣播部部長塔拉（Attaullah Tarar）前一天曾暗示談判可能破局，並表示阿富汗應履行打擊恐怖主義的承諾，「但至今他們尚未做到。」
他寫道：「巴基斯坦將繼續採取一切必要行動，維護本國人民與主權的安全。」
兩國代表6日在伊斯坦堡會面，試圖敲定10月19日在卡達達成的停火協議。自2021年塔利班重掌阿富汗政權以來，這是這兩個南亞鄰國之間最嚴重的衝突。
其他人也在看
保安局及紀律部隊誓師 鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉 呼籲市民投票
【Now新聞台】保安局局長鄧炳強到深水埗宣傳立法會選舉。 鄧炳強在深水埗站對出派發宣傳單張和紙扇，有市民停下來與他合照。他說投票當日，關愛隊可以幫忙照顧小孩，方便家長投票。之後鄧炳強轉到海達邨平台，繼續派發傳單和毛巾。保安局及紀律部隊早上舉行誓師大會，承諾確保選舉順利進行，之後到各區呼籲市民投票。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
美國牛肉價格上漲 川普要求調查肉品加工業
（法新社華盛頓7日電） 美國總統川普今天表示，他已要求司法部調查肉品加工業，查明牛肉價格居高不下的原因。川普今天指責肉品包裝業者「人為地」抬高價格，危及美國糧食安全。法新社 ・ 14 小時前
中國放寬禁令 德國廠商獲准再次出口安世半導體晶片
（法新社法蘭克福7日電） 一家德國汽車零組件供應商今天指出，他們已獲准再次從中國出口安世半導體晶片。中國以禁止再出口安世半導體晶片作為回應，引發汽車製造商警告，因這些晶片是車載電子系統關鍵零組件，可能導致生產中斷。法新社 ・ 23 小時前
土耳其對以色列高官發逮捕令 控在加薩犯下種族滅絕
（法新社伊斯坦堡7日電） 土耳其今天以涉及種族滅絕為由，宣布就以色列在加薩發動的戰爭，向以國總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）及多位以國政府高階官員發出逮捕令。土耳其一直是加薩戰爭最嚴厲的批評者之一，並於去年加入南非在國際法院（ICJ）控告以色列犯下種族滅絕的訴訟案。法新社 ・ 13 小時前
啟德體育園推紀錄片 回顧園區工程
【on.cc東網專訊】啟德體育園自3月開幕以來已舉辦多場活動及演出，吸引了大批觀眾入場。園方推出了系列紀錄片《築夢啟德》，細說園區過去、現在與未來。啟德體育園行政總裁莊澤基指，希望更多球迷親身體驗體育園的魅力，於未來歲月共同見證其為香港帶來的影響。on.cc 東網 ・ 13 小時前
法國告知中國Shein販售爭議情趣娃娃問題
（法新社上海7日電） 創立於中國的電商巨擘Shein因販售兒童外型情趣娃娃爭議，已遭到法國暫停網路平台營運。法國反詐欺當局3日發現，總部設於新加坡的Shein在其網路平台販售上述爭議娃娃。法新社 ・ 1 天前
特朗普稱美國不派員出席南非G-20峰會 萬斯據悉取消行程
【彭博】— 美國總統特朗普宣布，該國不會有任何官員出席本月晚些時候在南非舉行的二十國集團會議。Bloomberg ・ 21 小時前
美軍再轟加勒比海疑似運毒船 擊斃3人累計至少70死
（法新社華盛頓6日電） 美國國防部長赫格塞斯表示，美軍今天在加勒比海再度攻擊一艘涉嫌運毒的船隻，導致3人喪生，讓華府備受爭議的反毒行動累計死亡人數至少達到70人。美軍到目前為止已摧毀至少18艘船隻，包括17艘船和1艘半潛艇式走私船，但華府尚未公布任何明確證據，證明攻擊目標涉及運毒或對美國構成威脅。法新社 ・ 1 天前
「戰士奇兵」紐西蘭名導李塔瑪何瑞逝世 享壽75歲
（法新社威靈頓7日電） 紐西蘭知名影人李塔瑪何瑞（Lee Tamahori）今天去世，享壽75歲，這位毛利人名導因「戰士奇兵」（Once Were Warriors）走紅，外界向來稱他「優雅而才華洋溢」。他是一位優雅而才華洋溢的導演。」法新社 ・ 13 小時前
巴西南部龍捲風侵襲 至少5死130傷
（法新社巴西利亞7日電） 巴西有關當局說，一道龍捲風今天席捲南部市鎮部分地區，造成至少5人喪生，約130人受傷。巴拉納州民防單位在聲明中說：「目前已確認有5人因龍捲風喪生。法新社 ・ 11 小時前
美國政府持續停擺 華爾街股市多數收跌
（法新社紐約7日電） 美國政府持續停擺打擊市場信心之際，總統川普駁斥外界對人工智慧（AI）泡沫的憂慮，美股今天多數收跌。道瓊工業指數終場上漲74.80點，或0.16%，收在46987.10點。法新社 ・ 21 小時前
難怪 Facebook 詐騙廣告氾濫。Meta 1年靠詐騙廣告賺約160億美元
文章來源：Qooah.com 近期美媒體曝光了 Facebook 母公司 Meta 的內部文件，Meta 公司在2024年約10%營收（160億美元）均獲利與疑似涉及詐騙或違禁商品的相關廣告，Meta 公司旗下的 Facebook、Instagram、WhatsApp 每天會向用戶顯示約 150億條疑似詐騙廣告相關的信息，此事已經曝光引起了社會的廣泛關注與相應監管。 全球互聯網大廠將流量轉化成廣告收益是很常見的操作，根據網傳的內部政策顯示，當 Meta 的自動審查系統認定廣告主存在 95% 以上可能性屬於詐騙從事者，才會對相應廣告進行封鎖，但如果低於 95%，Meta 不會直接下架，而是會向相關的廣告主收取較高刊登費作為懲罰，許多人批判 Meta 此行為與讓疑似詐騙者付費曝光無異。 HONOR X9d 5G 開箱評測：8300霸王級續航力!!! 兼有高性價比 英國的監管單位表示，2023年全國有 54% 的支付相關詐騙損失與 Meta 公司的平台相關，這個比例比其他社群平台高出非常多，美國證券交易委員會(SEC) 正在調查 Meta 是否對詐騙廣告有放任行為。據傳有一份 2025年文件Qooah.com ・ 1 天前
中國科研船停靠庫克群島 考察深海採礦潛力
（法新社庫克群島8日電） 中國科研船「大洋號」今天停靠庫克群島，考察這個南太平洋國家深海採礦潛力。法新社照片顯示，長約100公尺的「大洋號」今天上午駛入庫克群島港口停泊，船身印有中國大洋礦產資源研究開發協會標誌。法新社 ・ 12 小時前
葛萊美獎入圍名單出爐 肯卓克拉瑪9項提名成大贏家
（法新社紐約7日電） 2026年葛萊美獎入圍名單今天出爐，今年2月一舉抱走5座獎項的饒舌歌手肯卓克拉瑪獲得9項提名，成為最大贏家。38歲的肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今年2月以Not Like Us橫掃葛萊美，勇奪5獎；隨後又登上全球矚目的超級盃中場秀舞台，演唱多首代表作，成為樂壇焦點。法新社 ・ 9 小時前
歐洲央行執委Elderson稱部分經濟下行風險已緩解
【彭博】-- 歐洲央行執委Frank Elderson表示，雖然前景仍然難以預測，但該地區經濟面臨的一些風險已經緩解。這位通常很少就貨幣政策發言的官員指出，積極因素包括歐盟與美國達成關稅協議、美中貿易談判取得進展，以及中東地區停火。「如果你觀察經濟形勢，我們在年初所看到的一些下行風險已經緩解，」他周五在法蘭克福出席活動時表示。「我們認為，情況自9月會議以來變化不大。有些方面略有好轉。」歐洲央行上周連續第三次會議維持利率不變。在通膨受控且經濟繼續成長的背景下，市場預計未來幾個月不會出現重大調整。但官員們強調，形勢可能迅速變化。「當然，現在仍有很多不穩定性和不確定性，」Elderson說。「我們已經看到情況可能改變，有時變化非常之快。」原文標題ECB’s Elderson Says Some Downside Growth Risks Have EasedMore stories like this are available on bloomberg.Bloomberg ・ 1 天前
全運會｜開幕禮明晚於廣州舉行 習近平將出席並宣布運動會開幕
全國運動會開幕禮明晚於廣州舉行，央視報道，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平，將出席明晚在廣東奧林匹克體育中心舉行的開幕式，並宣布運動會開幕。 李家超同樣會出席開幕禮 至於行政長官李家超明日將率領特區政府代表團前往廣州出席開幕式。特區政府代表團成員包括政務司司長陳國基、政務司副司長卓永興、保安局局am730 ・ 9 小時前
川普調派國民兵到波特蘭 美聯邦法官裁違法
（法新社華盛頓7日電） 美國一名聯邦法官今天裁定，總統川普向俄勒岡州波特蘭市部署國民兵的行動「違法」，並下令永久禁止，讓川普在美國城市動用軍隊的行動遭遇司法挫敗。共和黨籍的川普今年已將國民兵派往3座由民主黨執政的城市，包括洛杉磯、首都華盛頓與曼菲斯，但他試圖在波特蘭與芝加哥部署軍隊的行動，目前仍卡在法庭審理中。法新社 ・ 13 小時前
密歇根大學11月消費者信心指數跌至50.3 創近3年半新低
美國密歇根大學調查顯示,11月消費者信心指數初值跌至50.3,創近3年半新低,低於10月的53.6,並低於市場預期的53.2。調查指,消費者信心轉差,由於當前個人財務狀況及對未來1年商業環境預期都轉差。聯邦政府停擺逾1個月,消費者開始擔憂對經濟可能造成負面影響。調查又顯示,各年齡層、各收入水平及政治傾向的消費者信心都下滑,但受惠於股市表現持續強勁,持有股票量最多的3分1的消費者信心則顯著上升11%。消費者對未來1年的通脹預期升至4.7%,按月微升0.1個百分點,但仍遠低於5月時的水平。 (BC)infocast ・ 13 小時前
憂AI泡沫科技股賣壓重 歐股收黑
（法新社倫敦7日電） 投資人憂心人工智慧（AI）泡沫化，加劇科技股賣壓，加上經濟數據疲軟和美國政府持續停擺，歐洲股市今天收黑。倫敦FTSE 100指數下跌53.21點或0.55%，收在9682.57點。法新社 ・ 1 天前
英國嬤運毒淪死囚 印尼監獄服刑12年後獲遣返
（法新社印尼登巴薩7日電） 兩名在印尼因毒品罪入獄服刑的英國人，今天清晨從印尼搭機返回英國，其中1人為被判死刑的69歲英國婦女，這是印尼與英國雙方簽署協議，基於人道理由遣返行動的一部分。69歲的英國婦女桑迪佛德（Lindsay Sandiford）2013年因販運毒品在印尼峇里島被判處死刑。法新社 ・ 1 天前