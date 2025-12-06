精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
阿富汗巴基斯坦邊境情勢惡化 雙方交火釀4死
（法新社阿富汗坎達哈6日電） 阿富汗一名官員今天表示，巴基斯坦與阿富汗在主要的邊界關卡之一連夜交火，造成4名平民死亡。兩國10月曾爆發致命衝突，如今邊境情勢再度惡化。
阿富汗南部史賓波達克區（Spin Boldak）區長賈哈德（Abdul Karim Jahad）向法新社表示，另有4人受傷。
巴基斯坦邊境小鎮杰曼（Chaman）當地醫院則指出，有3人在衝突期間受到輕傷，目前已經出院。
儘管兩國在10月衝突後達成停火協議，如今卻再度交火。兩國互控對方先在杰曼－史賓波達克「無端」發動攻擊。
阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）昨天深夜在社群媒體平台X發文寫道：「很遺憾，今晚巴基斯坦方面開始在坎達哈省史賓波達克區攻擊阿富汗，（阿富汗）伊斯蘭大公國的部隊被迫回應。」
巴基斯坦方面則稱是阿富汗先開火。
巴基斯坦總理發言人柴迪（Mosharraf Zaidi）在X平台上表示：「不久前，阿富汗塔利班政權（在邊境地區）無端開火。…我國武裝部隊已立即作出合適的強烈回應。」
阿富汗邊境居民告訴法新社，雙方在晚間10時30分（格林威治時間18時）左右開始交火，持續大約2個小時。
