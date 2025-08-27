南韓立法限制學生使用手機 歐美多國已禁止
阿富汗巴士翻覆 釀25死27傷
（法新社喀布爾27日電） 阿富汗當局告訴法新社，一輛巴士今天在阿富汗東部發生翻車事故，造成至少25人死亡、27人受傷。事發前一週，阿富汗才剛發生國內多年來最嚴重的一起交通事故。
內政部發言人卡尼（Abdul Mateen Qani）表示，事故發生在首都喀布爾（Kabul）附近通往南部城市坎達哈（Kandahar）的一條公路上，肇事原因為「司機疏忽」。
卡尼表示，這起事故造成25人死亡，27人在醫院接受治療。他並未說明傷勢程度。
本月19日，阿富汗西部一輛自伊朗返國、載有阿富汗移民的巴士與另外2車相撞，造成78人死亡，成為阿富汗近年死傷最慘重的意外。
阿富汗經常發生致命交通事故，部分原因在於數十年的衝突導致道路狀況不佳、公路上的危險駕駛行為以及缺乏監管等。
