阿富汗強震 增至逾800死

（法新社查拉拉巴1日電） 阿富汗塔利班政權發言人今天表示，阿富汗東部發生規模6的地震，死亡人數增至逾800人，集中在偏遠的庫納爾省。

塔利班（Taliban）政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在首都喀布爾舉行的記者會上指出，光是庫納爾省（Kunar）就有大約800人罹難、2500人受傷。

至於南加哈省（Nangarhar）目前仍為12死、255人受傷，無進一步變化。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在當地時間昨晚11時47分，震央在南加哈省查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方約27公里，震源深度8公里，屬於相對淺層的地震。