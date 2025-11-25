阿富汗政府：將在適當時機回應巴基斯坦空襲

小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
日本機場擠滿了回中國旅客 整趟航班滿座
近日多名中國網友發布影片，稱日本多座機場擠滿了返回國內的中國民眾，有的原計劃近期回國，也有人選擇提前結束在日行程安排，提前回國，大家拎著大包小包排隊登機。鉅亨網 ・ 7 小時前
23 條 ⎮葵涌廣場班戟店一男一女涉嫌煽動被捕｜Yahoo
《Yahoo 新聞》接獲消息稱，葵涌廣場一名男子昨日（24日）中午被捕，涉嫌煽動罪。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
乘客手機跌落客貨艙間縫隙 國泰班機延誤一小時
國泰航空昨日（24 日）一班由曼谷飛香港的航機，因罕見事故而延誤。涉事航班為 CX 750，一名乘客的手機意外跌落客、貨艙之間的縫隙，需時搜尋，導致航班延遲近一小時起飛。專家解釋，由於客艙與貨艙之間需要有空氣流通，因此存在縫隙設計；手機的鋰電池有風險，所以必須尋回，方能起飛。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
高市早苗無悔意 中日12航線航班全部取消
日本首相高市早苗發表涉台錯誤言論，令中日關係愈趨緊張，衝擊日本旅遊業。數據顯示，迄今已有12條中日航線取消所有航班，而昨起未來一個月的內地赴日本計劃航班的取消量，較上月同期大增約56%。中方繼續加強施壓，最新表明拒絕日方明年1月召開中日韓三方會談的提議；解放軍昨宣布今起在渤海及黃海分別執行軍事任務及作實彈射擊。國家主席am730 ・ 12 小時前
非洲埃塞俄比亞火山爆發 曾經歷 12,000 年沉寂｜Yahoo
非洲埃塞俄比亞東北部的海利古比火山（Hayli Gubbi），在當地時間周日（23 日）爆發。專家表示，未掌握到上一次爆發的確實時間，不過從目前的地質證據表明，上一次海利古比火山爆發已經要追溯到 12,000 多年或之前。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
習近平主動致電特朗普通話 1 小時 強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分｜Yahoo
國家主席習近平周一（24 日）主動致電美國總統特朗普。內地官媒《新華社》報道，習近平闡明了中方在台灣問題上的原則立場，強調台灣回歸中國是戰後國際秩序重要組成部分。中美曾並肩抗擊法西斯和軍國主義，當前更應該共同維護好二戰勝利成果。報道並引述特朗普指，中國當年為二戰勝利發揮了重要作用，美方理解台灣問題對於中國的重要性。白宮表示，兩人對話歷時一小時；至於特朗普就在社交平台 Truth Social 發文，習近平在通話中邀請他明年 4 月訪華，他已經答應。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
抵制日本「第一滴血」？旅遊巴公司損失3,000萬日圓 老闆原來是中國人
中國出手抵制，日本旅遊業首當衝擊？東京旅遊巴公司損失3,000萬日圓，但網民發現原來老闆是中國人，事件引發「制裁自己人」討論。Yahoo財經 ・ 1 天前
華爾街「影子戰爭」曝光！摩通暗中狙擊比特幣 美財政部密謀從Fed手中奪回貨幣主權
過去數月，政治、市場與媒體領域逐漸浮現特殊模式，零散的頭條新聞開始相互關聯，市場異常現像不再像偶然發生，機構行為者展現出不同尋常的侵略性，更深層的動盪正悄然醞釀。專家認為，這一切絕非正常的貨幣週期，不是傳統黨派之爭，也不是所謂的「市場波動」，而是兩種貨幣體系之間的直接對抗。鉅亨網 ・ 7 小時前
太興集團｜太興集團創辦人陳永安辭世 兒子陳家強接任公司主席 西灣河燒味店起家成上市公司
著名連鎖餐飲企業上市公司太興集團（6811）宣佈，其創辦人及控股股東兼董事會主席陳永安周一（24日）辭世，享年...BossMind ・ 2 小時前
黃百鳴涉嫌內幕交易案 官裁定「案中案」表面證供成立
喜劇導演兼商人黃百鳴涉嫌內幕交易案，法院持續以「案中案」形式，處理涉案WhatsApp訊息的呈堂性。裁判官最終裁定「案中案」表面證供成立，辯方不傳召證人，押後至本周五(28日)口頭陳詞。AASTOCKS ・ 7 小時前
男警涉2019年訛稱任健身教練呃病假 醫生問為何說謊 被告：社運不想上前線
一名已被停職的32歲男警於2019年見醫生時虛報任職健身教練，以騙取54天病假，他否認一項欺詐罪，案件今日在西九龍裁判法院開審。曾發出病假紙的外科醫生供稱，2022年方得悉被告是警員後有問「點解要呃我」，被告回應「因為社會運動唔想上前線」。 被告譚順維，報稱警員，被控一項欺詐罪。控罪指，他於/或約於2019年10am730 ・ 1 天前
俄烏戰爭｜烏克蘭刪除 28 點方案極端條款 領土問題未定論 美烏總統稍後再議｜Yahoo
美國就俄羅斯與烏克蘭問題的「28 點和平方案」，包括要求烏方從俄方已控制的領土，包括東部盧甘斯克和頓涅茨克等撤軍，相關內容上周洩露後震驚國際社會。美、歐與烏克蘭周日在瑞士討論修改方案內容，烏克蘭總統澤連斯基在社交平台表示，經蹉商後的最新方案已經有所精簡，少於 28 點，他並將會跟美國總統特朗普討論敏感議題。外媒報道指，烏克蘭在蹉商期間刪除了一些極端條款，目前只剩 19 項，不過領土問題暫時未能取得共識，稍後要交給美烏兩國總統決定。至於白宮新聞秘書萊維特就否認特朗普會跟澤連斯基會晤，表示本周未有相關安排。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱黑色星期五優惠大合集！名牌/家電/日用品年尾激減優惠全攻略
Black Friday 2025優惠準備就緒！黑色星期五日期定於2025年11月28日，不少網購平台都緊接雙11優惠再加碼推出Black Friday黑五優惠。這個減價節日可謂年尾一個大減價的活動，剛好在聖誕節前，讓大家可以買到心水聖誕禮物！為了令大家可以最快了解每個平台的折扣，這裡幫大家整理了名牌網Black Friday優惠合集，大家準備就緒入貨啦！Yahoo Style HK ・ 38 分鐘前
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲｜從西灣河燒味小店到餐飲王國 一代「燒味教父」的傳奇與傳承
著名連鎖餐飲企業太興集團（6811）創辦人、控股股東、董事會主席兼執行董事陳永安於11月24日辭世，享年66歲。太興集團發出聲明，讚揚陳永安自1989年創立品牌以來，憑藉卓越遠見及領導才能，為集團的成功奠下穩固根基。陳永安被業界尊稱為「燒味教父」，他的離世不僅令香港飲食界痛惜，更喚起無數港人對「太興」這個陪伴30多年的味蕾記憶。Yahoo Food ・ 6 小時前
啟德體育園︱球迷組織發聯合聲明 批園方鐵馬黑布遮擋打氣橫額：輕視球迷 過橋抽板︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】啟德體育園主場館18日（本周二）舉行亞洲盃外圍賽，吸引47,762人入場支持香港足球代表隊。球迷組織「波台黐線佬」及「香港力量」發表聯合聲明，批評園方管理不善，影響觀眾入場體驗及破壞球迷的打氣文化。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
曾拍片批李光耀後入獄 新加坡青年余澎杉赴美九年後面臨遣返
曾公開批評已故新加坡總理李光耀的余澎杉，多年前遠赴美國尋求政治庇護，卻在獲批後因藏有兒童色情物品及誘拐未成年少女被捕及判監。余澎杉上周終獲假釋，面臨遣返新加坡。星洲政府已明言，曾在新加坡兩度因言論被定罪入獄的余澎杉一旦遣返回國，將會因未服兵役及非法離境被檢控，可被監禁三年。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
曼聯敗陣阿摩廉沮喪：水準下降了
【Now Sports】曼聯周一在英超明明多踢對手一人，仍主場以0:1不敵愛華頓，領隊阿摩廉賽後直言沮喪不已。阿摩廉賽後說：「我實在感到懊惱，一如任何其他支持曼聯的人。我們該為比賽初段的表現，以及未能理解如何在面對人家少踢一人情況下作賽感到懊惱。對手值得獲勝。我們下半場有很多透過傳中與二次埋門的機會，但缺乏質素與決策能力。愛華頓是更出色的一隊。」今仗是這名葡萄牙籍主帥領軍出賽1周年，而球隊賽前5場不敗，結果在多踢一人情況下落敗，難免令人失望，他亦為敗陣感到意外。 「我知道我們還有很多工作要做，但實在為如何處理比賽感到很沮喪。」他續說：「我們的水準下降了。」now.com 體育 ・ 8 小時前
被通緝「赴湯」台北拳館遭淋紅油 「實在耐人尋味」
日前被廉政公署通緝的「赴湯」湯偉雄，在台北的拳館今日（24 日）被淋紅油。湯偉雄表示，他與太太的財政狀況穩健，在台灣沒有與人結怨，今日事件剛巧在廉署公佈通緝令後數日內發生，「實在耐人尋味」。他說，暴力威嚇不會改變他的立場，且會堅定不移守護公義。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
保安局擬禁止「香港議會」及「香港民主建國聯盟」運作 指組織旨在顛覆國家政權︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】保安局局長今日（24 日）擬根據《維護國家安全條例》的規定，命令禁止「香港議會」和「香港民主建國聯盟」在香港運作或繼續運作，並已分別向這兩個組織發出書面通知，讓它們可在命令發出前提出申述。Yahoo新聞 ・ 22 小時前