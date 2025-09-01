阿富汗東部強震規模6.0 初步通報2死15傷

（法新社喀布爾1日電） 阿富汗東部昨天深夜發生規模6.0強震，根據省政府相關人員的初步通報指出，有2童因住處屋頂坍塌喪生，另有至少15人受傷。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震發生在當地時間昨晚11時47分，震央在南加哈省（Nangarhar）查拉拉巴市（Jalalabad）東北東方約27公里，震源深度8公里，屬於相對淺層的地震。

地震當下，從首都喀布爾（Kabul）到約370公里外的巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）的建築都搖晃了好幾秒。