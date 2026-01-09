當阿富汗獵犬成為時尚 Icon | 狗狗穿搭重寫時尚故事

時尚早已不再只由模特兒與名人主導。Instagram 帳號 @afghanhoundinthecity，以一隻名為 Samantha 的阿富汗獵犬為主角，把穿搭這件事從人類世界抽離，轉化為一種純粹的視覺與風格實驗。關鍵不在於「狗穿衣服」這件事本身，而在於它如何用一隻阿富汗獵犬，重構我們對穿搭、風格與角色的理解。這不只是可愛內容的進階版，而是一種真正站得住腳的時尚表述。

不只是狗穿衣服，而是角色在穿搭

PHOTO / IG@afghanhoundinthecity

第一眼看到 Samantha，很難不被她的外型吸引：修長比例、絲緞般的毛髮、近乎戲劇化的輪廓線條，本身就帶有高度時裝感。但真正讓這個帳號脫穎而出的，並非先天條件，而是背後清楚而自覺的穿搭思維。這些造型從來不是為了搞笑，也不是單純堆疊單品，而是把 Samantha 視為一個「角色」來經營。每一套穿搭都像是在設定她當下的身份，巴黎街頭的優雅漫步者、秋冬都市中的冷靜旁觀者、或是一位不需言語便能掌控鏡頭的時尚 Icon。

剪裁優先建立時裝邏輯

最值得討論之處，在於對剪裁與輪廓的理解。Samantha 的身形並非為服裝而生，但帳號中的造型卻成功建立了一套屬於她的比例系統。外套、披肩、針織與圍巾的運用，刻意強調縱向線條，呼應阿富汗獵犬天生修長的骨架；衣服不追求完全貼合，而是讓布料自然垂墜，形成介乎穿著與披掛之間的狀態，反而令造型更接近高級時裝的語言，而非功能性服裝。換言之，這不是把人類服裝縮小給狗穿，而是重新思考甚麼是適合這個身體的時裝。

色彩與材質讓情緒先於風格

在 Samantha 的穿搭中，色彩從來不是隨機選擇，而是用來建構氛圍。奶油白、燕麥色、霧灰與柔粉等低飽和色系，經常成為主調，讓整體畫面顯得安靜而高級。這些色彩並不搶戲，反而成為 Samantha 氣質的一部分。材質同樣關鍵。羊毛、針織、絲質與軟呢等布料，被大量使用，並且在鏡頭前保留原有的紋理與重量感。當服裝在她身上產生細微的摺痕與流動，畫面便自然地多了一層觸感，這正是許多時尚影像最難捕捉、卻最迷人的部分。

配件不是點綴，而是態度宣言

配件在這個帳號中，並非功能性存在，而是情緒放大的工具。一條隨性垂落的絲巾、一副略顯誇張的太陽眼鏡，甚至只是衣領刻意未整理好的狀態，都在塑造 Samantha 的態度。這些細節讓她看起來不像被精心打扮，而像是天生就屬於那套造型。正是這種刻意營造的不經意，讓穿搭跳脫寵物造型的框架，進入時尚影像的領域。

從日常到高級時裝的無縫切換

Samantha 的穿搭但最迷人的地方在於無論是偏向日常的簡約造型，還是明顯帶有 editorial 感的高級穿搭，都維持一致的風格核心。日常造型中，她可能只是穿著柔軟針織，搭配自然光與城市背景，營造出一種正在生活中被捕捉的時尚瞬間。而當造型升級，線條變得更強、層次更複雜，畫面便瞬間轉化為時裝雜誌級別的視覺輸出。

當穿搭成為一種純粹的視覺文化

Samantha 的存在，某程度上提醒了我們時尚的本質，從來不是身份或物種，而是形式、比例與感受。當一隻狗也能成為完整時尚敘事的主角，說明穿搭早已超越實用與人類中心的思維，進入一個更自由、更抽象的文化層次。她不是被打扮成「像人」，而是被允許以自己的方式，成為時尚的一部分。