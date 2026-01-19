阿富汗首都中餐廳爆炸 7罹難者含中國人

（法新社喀布爾19日電） 阿富汗緊急服務單位說，首都喀布爾（Kabul）市中心一家中餐廳今天發生爆炸，造成至少7人喪生，10多人受傷，罹難者包括1名中國人。

喀布爾市沙赫爾諾區（Shahr-e-Naw）一條以花商聞名的街道上發生爆炸後，法新社記者目擊現場有警車和救護車。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）表示，爆炸地點在中國麵食餐廳，這家餐廳主要服務中國穆斯林。

札德蘭在聲明中說：「1名叫艾約布（Ayub）的中國穆斯林和6名阿富汗人罹難，另有多人受傷。爆炸發生在廚房附近。」

札德蘭表示，爆炸原因仍在調查中。他先前曾表示爆炸發生在一家飯店。

義大利非政府組織「緊急救援」（EMERGENCY）表示，他們在附近的醫院收治的「7人到院前已無生命跡象」，另有13人被送往外科部門。

「緊急救援」駐阿富汗負責人在聲明中說：「傷者包括4名女性和1名孩童。」

因安全考量不願具名的花店老闆表示，爆炸發生於下午3時30分左右，地點在他店面所在街道的另一頭。他告訴法新社，他在熱鬧的街區聽到爆炸「巨響」。

他說：「這是緊急情況，大家都很擔心自己的生命安全。我看到至少有5人受傷。」