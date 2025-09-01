阿富汗 6 級地震造成大量人員傷亡

一場強烈的震中為東阿富汗的 6 級地震於週日晚間發生，隨之而來的是廣泛的破壞和對數百人傷亡的擔憂。這場地震的震中位於與巴基斯坦接壤的地區，救援人員在夜間努力從倒塌的房屋中救出倖存者。官方表示，災難影響了散佈在各地的村莊和小鎮，這使得確定損失的全貌變得十分困難。

根據阿富汗衛生部的早期報告，至少有 30 人在單一村莊遇難，衛生部發言人 Sharafat Zaman 解釋道：「傷亡人數和受傷人數都很高，但由於該地區難以進入，我們的團隊仍在現場工作。」隨著時間的推移，傷亡人數不斷上升，情況變得更加嚴峻。來自 Nangarhar 省的通訊官 Sediqullah Quraishi Badloon 告訴《紐約時報》，死亡人數已達到 250 人，大多數遇難者來自鄰近的 Kunar 省，他還確認在 Nangarhar 省內有 9 人遇難。

隨著報導的增加，BBC 引用多個來自 Kunar 的消息來源，表示「數百人已經遇難」，而且受傷的人數也在持續增加。美國地質調查局報告稱，這場地震於週日晚間 11:47 發生，震中位於 Jalalabad 以東約 27 公里處，震源深度僅為 8 公里。淺層地震通常會造成更大的破壞。在 20 分鐘後，該地區又發生了一次 4.5 級的餘震。省內資訊負責人 Najibullah Hanif 表示，數百名受傷者已被送往醫院，當局預計，由於來自偏遠山區的消息仍在陸續抵達，傷亡人數將進一步上升。

在這次地震的影響下，救援工作面臨著重重挑戰，因為許多受災地區的交通基礎設施不完善，通訊也十分有限。這使得救援人員難以迅速到達需要幫助的村莊，並且增加了確定具體受災狀況的難度。隨著數據的不斷更新，社會各界對於如何提供支援與資源的需求也日益迫切。這場地震的影響將在未來的日子裡繼續顯現，並挑戰著當地政府和國際組織的救援能力。

