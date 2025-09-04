阿尼西莫娃拍落斯威雅蒂 闖進美網女單4強

（法新社紐約3日電） 大會第8種子、地主好手阿尼西莫娃今天爆冷擊敗前球后斯威雅蒂，挺進美國網球公開賽女單4強，也報了溫布頓錦標賽決賽「雙貝果」慘敗的一箭之仇。

阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）在今年7月的溫布頓決賽以0比6、0比6慘敗，讓斯威雅蒂（Iga Swiatek）輕鬆贏得生涯首座溫布頓冠軍，但她今天在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）卻宛如脫胎換骨，6比4、6比3直落二勝出。

大會第2號種子、波蘭女將斯威雅蒂在美網開打前是各大博彩公司看好的奪冠熱門，因為她先在溫網封后，8月又摘下WTA辛辛那提公開賽（Cincinnati Open）冠軍。

但這位6座大滿貫冠軍得主再添一冠的願望暫時宣告破滅，阿尼西莫娃最終一雪前恥，在這場耗時1小時36分鐘的激戰勝出。

阿尼西莫娃說，能從溫網的陰影走出來，對她來說難能可貴。

「我覺得我非常努力才走出那個陰影…我知道我必須全力以赴，這真是一場苦戰，對我而言是場硬仗。」

斯威雅蒂則表示，她敗在發球表現不佳，「像這樣的表現和數據，我今天是不可能贏的，尤其亞曼達（阿尼西莫娃）回球如此積極」。

她也說，阿尼西莫娃這場比賽的表現與溫網有天壤之別。

「完全不同，她移動得更好，打得更好。」

阿尼西莫娃首盤第一局就遭到破發，讓斯威雅蒂率先佔據主動，但她立刻回破，重新回到戰局。

第5局時，阿尼西莫娃一度以15比40落後面臨兩個破發點，但她成功化解危機，保住發球局取得3比2領先。

之後雙方互保發球局，直到第10局，斯威雅蒂再度不穩，15比40落後，讓阿尼西莫娃擁有兩個盤末點。

斯威雅蒂救回第一個，但隨後正拍回擊出界，阿尼西莫娃先下一盤。

進入第2盤，斯威雅蒂試圖重整旗鼓，率先破發並取得2比0領先。

但阿尼西莫娃再度抓住斯威雅蒂發球不穩的弱點，連破帶保反以4比3領先。之後斯威雅蒂在破發點上雙發失誤，阿尼西莫娃又一次破發後，再順利拿下發球局，終至贏得勝利。

24歲的阿尼西莫娃4日將與兩屆美網女單冠軍大?直美爭奪決賽門票。