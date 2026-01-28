阿尼西莫娃遭同胞皮古拉擊敗 無緣澳網女單4強

（法新社墨爾本28日電） 美國網球女將阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）今天在澳洲網球公開賽女單8強不敵同胞皮古拉（Jessica Pegula），阿尼西莫娃賽後表示，自己接下來幾天會很「抓狂」。

24歲的阿尼西莫娃在今年澳網名列女單第4種子，原本力拚連續第3次闖進大滿貫決賽，卻因一連串非受迫性失誤而夢碎，挫折之情溢於言表，終場以2比6、6比7（1比7）敗給賽會第6種子皮古拉。

阿尼西莫娃坦言對手「打得很棒、一直都很穩定」，但她對自己也很不滿，因為這場比賽她共出現44次非受迫性失誤，遠高於皮古拉的21次，並且發生7次雙發失誤。第二盤時，阿尼西莫娃還一度抱頭苦惱。

廣告 廣告

外界原本看好阿尼西莫娃是本屆奪冠大熱門之一，因此這次失利讓人特別難受。

阿尼西莫娃2023年曾因為心理健康休息8個月。她說：「網球選手有時會很不理智，顯然我非常感激自己現在的生活和職業。但經歷像這樣的比賽後，你真的會有點失去理智。」

「像今天這樣過後，我大概會徹底抓狂個48小時。這就是為了一件事努力那麼久，結果卻打出這種比賽的情況。」

皮古拉此役獲勝後，將在4強戰對上第5種子、哈薩克好手芮芭奇娜（Elena Rybakina）。