阿布扎比創新樞紐Hub71與本地創科企業 建立戰略夥伴合作 攜手MTR Lab、數碼港及港深創新及科技園有限公司 助力香港初創拓展阿聯酋及中東市場

藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。

東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前