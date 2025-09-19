專訪｜袁澧林特別髮型致敬《他年她日》監製張艾嘉
阿布扎比創新樞紐Hub71與本地創科企業 建立戰略夥伴合作 攜手MTR Lab、數碼港及港深創新及科技園有限公司 助力香港初創拓展阿聯酋及中東市場
香港 - Media OutReach Newswire - 2025年9月19日 - 阿布扎比知名創新樞紐Hub71與本地創科生態圈夥伴MTR Lab、數碼港及港深創新及科技園有限公司達成戰略合作，共同參與「Hub71 Startup Immersion Programme」，推動兩地創科產業發展，全力支持香港初創企業拓展中東市場。
是次戰略合作協議在阿聯酋投資部副部長Mohammed Alhawi見證下，於Investopia香港站宣布達成，充分彰顯相互合作在創新科技生態的戰略價值，有助兩地創科發展邁向新階段。
MTR Lab一直致力推動本地初創企業走向國際市場，發揮其協作平台的角色，積極連繫各方夥伴以提供市場拓展支持。MTR Lab希望通過與Hub71合作，有助洞悉中東地區的投資機遇，進一步推進可持續發展與智慧城市的科技創新；同時擴大MTR Lab的全球創新者生態圈，協助有志開拓中東市場的初創企業深入了解阿聯酋的創新生態圈，提供多元化的增長機會，加速市場開拓，走向國際。
Hashtag: #MTRLab
發佈者對本公告的內容承擔全部責任
新聞稿由客戶提供
其他人也在看
譚詠麟去公廁化身「市民譚先生」受訪 激讚乾淨無味：瞓晏覺都得
新聞節目的街訪環節時有驚喜，隨時遇到藝人明星化身市民受訪，繼周潤發是「周先生」、劉青雲是「劉先生」，自封「樂壇校長」的75歲殿堂級歌手譚詠麟（Alan），在剛去完公廁後被記者截停Yahoo 娛樂圈 ・ 50 分鐘前
教師擬設執業證書制「鐵飯碗」不再 樓市恐現資金撤退潮
《施政報告》擬推教師執業證書制，打擊「鐵飯碗」形象，教師一向被視為樓市剛需支撐，如今或買轉租、套現或移民，資金撤退恐衝擊樓市。Yahoo 地產 ・ 5 小時前
暴風圈｜全智賢新劇一句對白引發辱華風波 香港場景被轟刻意醜化中國
韓國女星全智賢與姜棟元主演嘅Disney+原創政治愛情新劇《暴風圈》已上線，為全智賢暌違4年嘅劇集，亦係佢首部Disney+劇作，並於內裡出演極具挑戰性嘅女政治家角色，成為劇情賣點之一。不過，近日全智賢於劇中一句對白引發輿論風暴。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
63歲梁朝偉的「好玩」時尚哲學，與陳冠希交流著衫心得：我襯正經衫鍾意加啲幽默感
大家對梁朝偉的時尚印象，就是官仔骨骨再加一點小幽默、小巧思。朝偉在公開場合的著裝，大多與香港資深電影美術指導及服裝設計師張叔平合作，而日常穿著上，梁朝偉又有那些時尚哲學？Yahoo Style HK ・ 5 小時前
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
娛樂好好玩︳宣萱傳不滿張可頤遲到一度交惡 鄧兆尊：佢講啲實情嚟嘅啫
宣萱早前成為林家謙演唱會尾場嘉賓，又喺「熱氣球節無氣球坐」風波期間被網民翻出她在2011年演出劇集《萬凰之王》坐熱氣球的片段Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
熊黛林拍片自爆當年女追男 勇敢去愛主動出擊富二代老公
現年44歲嘅名模熊黛林（Lynn），2016年下嫁郭可盈弟弟郭可頌，2018年更誕下孖女Kaylor和Lyvia，一家四口幸福美滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 1 天前
林曉峰携22歲長子林寶現身時裝騷 變身型男顏值大升級 網民撐「原地出道」
藝人林曉峰與康子妮於2020年結束18年婚姻，兩人育有兩名兒子，長子林寶與次子林熙先後到外地留學。其中22歲的林寶日前與爸爸林曉峰一同出席內地品牌的時裝騷Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
向太爆劉德華瀕臨破產經歷 主動撕合約還自由兼借錢過渡：愛你變成害你
向華強太太陳嵐（向太）近年活躍社交平台，不時拍片分享人生經歷及爆料昔日秘聞，曾於2022年拍攝一段「我和華仔的故事」，自爆當年曾與劉德華有賭約在身，賭注為價值2800萬嘅翡翠頸鍊。近日，向太又大爆劉德華瀕臨破產嘅過程。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
香港寬頻大成交炒高65%創三年高 股份要約截止獲48.18%有效接納
香港寬頻(1310.HK)今早(18日)輕微高開0.4%報5.14元後，初段升幅急擴，現升64.65%，報即市高位8.43元創2022年8月以來逾三年高，成交激增至7,643.02萬股，涉資5.42億元。AASTOCKS ・ 1 天前
科技巨頭｜蘋果摺疊iPhone進入試產階段 台灣正設立試產線 成功後印度將複製量產
據《日經亞洲》最新報導，蘋果公司已啟動首款摺疊iPhone的實質性生產準備，正與關鍵供應商在台灣籌建試產線。這項代號可能為iPhone 16 Fold的創新產品，計劃於2026年以約9,500萬部的目標產量問世，較今年iPhone系列總產能提升逾10%，有望成為驅動蘋果新一輪增長的核心產品。BossMind ・ 21 小時前
英偉達斥50億美元入股 英特爾股價暴升
晶片大廠英偉達 (NVDA) 宣布投資 50 億美元入股英特爾，並將合作開發資料中心與個人電腦 (PC) 產品的消息，引發市場熱烈反應，英特爾周四 (18 日) 盤前股價一度暴漲逾 30%。鉅亨網 ・ 16 小時前
佘詩曼媽媽驚傳患癌 激罕回應母親一改招牌冬菇頭剃光頭一事
佘詩曼與媽媽Lily（佘媽）感情極好，5歲時爸爸交通意外不幸離世，由佘媽媽獨力養大三名子女，因此佘詩曼一直努力工作報答媽媽。佘媽媽一直以招牌「銀絲冬菇頭」示人，不過去年改用布巾包頭或戴帽，有傳身體出現狀況。事後，佘詩曼於社交平台坦承媽媽已唔舒服咗一年半。日前，佘詩曼以「粉紅大使」身份出席癌症基金會宣傳活動，罕有回應佘媽媽嘅身體狀況。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 1 天前
關嘉敏認與黃家俊了解中 替細John講好說話
藝人關嘉敏有份參與的戀綜節目《女神配對計劃》終於落幕，不過節目後「求愛勇者」姜卓文（細John）遭網民鬧爆，批評他未準備好就參加真人騷是搏宣傳，關嘉敏今晚出席首映時，以6字真言「對的人錯時間」作回應，「細John工作好忙，壓力大，佢係未Ready嘅，（佢同網紅Coco傳拍拖又來參加戀綜？）我唔知事實，但相信佢，佢係幾真誠嘅人，節目組都唔會咁大整蠱。（網民批評佢未Ready就唔應該參加？）係嘅！可能佢以為Ready，同埋佢好忙，佢係最難夾時間一個，好多時都出席唔到，少咗互動係好可惜，佢咁大壓力，唔好畀壓力佢啦！」另一方面她就承認同另一位求愛勇者黃家俊（Matthew)了解中，想知道真實的他是個怎麼樣的人，早前便一起遛狗，關嘉敏爆Matthew為她慶生時送上寫上「黃關嘉敏」字樣生日蛋糕示愛，笑言對對方加分。東方日報 OrientalDaily ・ 14 小時前
HOKA「厚底瑪莉珍鞋」未開賣先上熱搜！重新定義「甜帥運動風」，這對鞋準備爆紅
HOKA 再度重新定義時尚界，將經典瑪莉珍鞋與機能厚底完美結合，推出全新鞋款「Bondi Mary Jane」！Yahoo Style HK ・ 1 天前
居屋長者戶 寧做包租公都不願換樓？
《施政報告》諗計推動居屋流轉，提出兩項措施，一是為居屋出租鬆綁，二是鼓勵居屋長者業主樓換樓。從本地長者揸磚頭的心態考慮，可能居屋長者寧願做包租公，都不願臨老賣樓。Yahoo 地產 ・ 1 天前