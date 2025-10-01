阿拉斯加「肥熊週」冠軍誕生 吸引逾 150 萬人投票 1200 磅棕熊「Chunk」首次奪冠︱Yahoo

焦點

回顧梁君彥立會主席 9 年　當選後即陷英籍爭議

體重約 1,200 磅的棕熊「Chunk」奪得冠軍（Katmai National Park and Preserve）
【Yahoo新聞報道】美國阿拉斯加州著名的「肥熊週」比賽昨日（30 日）結束，體重約 1,200 磅的棕熊「Chunk」奪得冠軍。這是牠在連續三年屈居亞軍後，首次贏得這項人氣比賽。Chunk 亦因下顎受傷而廣為人知，但牠依然被視為布魯克斯河（Brooks River）最強壯的熊之一。

今年的比賽吸引逾 150 萬人投票(Katmai National Park and Preserve)
綜合外媒報道，「肥熊週」自 2014 年起舉辦，由卡特邁國家公園（Katmai National Park and Preserve）主辦，觀眾可透過網上直播鏡頭觀察熊隻覓食情況，並以淘汰制方式投票選出最「最能代表肥胖與成功」的棕熊。今年的比賽吸引逾 150 萬人投票，Chunk（編號 32 號熊）在決賽中擊敗沒有暱稱的 856 號熊。

主辦方估算 Chunk 重約 1,200 磅，雖然熊隻在比賽中不會被直接稱重，但曾透過雷射掃描技術協助推算牠們的體重。自然學家 Mike Fitz 表示，Chunk 的下顎受傷可能源於與其他熊搏鬥，但牠依然是河中最具威勢的熊之一。

今年布魯克斯河的鮭魚數量創新高，約有 20 萬條逆流而上，令熊隻不再為爭奪捕魚位置而頻繁衝突。主辦方發言人 Sarah Bruce 指出，因魚源充足，甚至有人類能在河邊垂釣，同時見證棕熊在附近來回穿梭。

「肥熊週」比賽特點之一，是讓公眾比較熊隻夏季初期消瘦與秋季後期肥壯的照片。雖然部分參加者會根據外形或故事投票，但比賽的宗旨是透過互動形式，讓公眾了解棕熊如何在短短幾個月內囤積足夠能量，以應對阿拉斯加漫長而嚴酷的冬季冬眠。

