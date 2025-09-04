Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

阿拉斯加帝王蟹盛宴$415起！Hotel ICON全新自助餐88折 豪食火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、即燒阿拉斯加蟹腳

喜歡海鮮自助餐的朋友注意了！因為唯港薈酒店Hotel ICON突發推出超高質「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐優惠，只要輸入優惠碼【KKDAWARD88】就可享受自助餐88折優惠，自助午餐人均低至$415起，嘆火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯、蟹肉燉蛋、各式刺身/壽司、一系列冰鎮海鮮，另外自助晚餐人均只需$811起，即可任食香煎鴨肝、即燒阿拉斯加蟹腳、香炒加勒比海野生龍蝦！9月4日中午十二點上KKday入手優惠，豪邁食法國蜘蛛蟹、本地藍花蟹、阿拉斯加帝王蟹，吃過夠本！

>>去KKday入手Hotel ICON自助餐優惠<<

「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助餐限時88折！豪食日本築地直送帝王蟹

Hotel ICON唯港薈酒店今次全新升級的「阿拉斯加帝王環球蟹宴」可說是非常足料，大廚於晚市選用矜貴的日本築地直送阿拉斯加帝王蟹作食材，製作出濃郁鮮味的火焰西班牙海鮮法國蜘蛛蟹黃飯；晚市自助餐還輪流供應黃金炒蟹、魚子醬小食、香煎鴨肝、蟹肉三文魚籽丼飯、香炒加勒比海野生龍蝦等，十分豐富！

而全新升級的自助餐保留了深受食客喜愛的即席燒阿拉斯加蟹腳，蟹腳肥美多肉多汁。自助餐午市和晚市分別提供不同的特色海鮮菜式，午市自助餐更有阿拉斯加蟹芝士炆伊麵、清蒸生蠔和香草牛油燒大蝦，讓大家盡情感受海鮮原始鮮味。另外，全日供應的蟹肉燉蛋，以日式茶碗蒸的做法處理，每一口都綿密嫩滑；法國蜘蛛蟹海鮮粥、海南雞伴蟹黃飯更是必試的極品美食，CP值爆燈！

阿拉斯加帝王蟹盛宴

「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助午餐（星期一至五 12:00 – 14:30；星期六至日及公眾假期 11:45 – 14:30）

優惠價：$471起/位（ 原價：$493起/位 ）

>>SHOP NOW<<

「阿拉斯加帝王環球蟹宴」自助晚餐（用餐時間：星期一至日 18:30 – 22:00）

優惠價 : $901起/位（ 原價：$944起/位 ）

2人同行輸入優惠碼【KKDAWARD88】即享88折，即成人$811/位

>>SHOP NOW<<

冰鎮龍蝦

阿拉斯加蟹芝士炆伊麵

任食海鮮

阿拉斯加帝王蟹盛宴美食

蟹肉多士

唯港薈酒店 Hotel ICON THE MARKET

地址：尖沙咀科學館道17號唯港薈二樓 (地圖)

