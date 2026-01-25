Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

阿拉斯加蟹宴人均$166！茶皇殿&茶皇漁港中餐53折 歎足4斤阿拉斯加蟹皇＋燉湯＋小菜 全港10間分店適用

想食靚蟹又怕天價？新派粵菜酒樓茶皇殿和茶皇漁港推出「帝皇蟹 x 小菜燉湯套餐」，當中包括足足4斤清蒸阿拉斯加蟹皇，廚師發辦燉湯、茶皇小炒包括胡麻野菌牛柳粒和鮮菠蘿咕嚕肉等選擇，以及飲品甜品。最令人興奮，餐廳聯乘KKday推出獨家限時快閃優惠！6位用「帝皇蟹 x 小菜燉湯套餐」只需$996，人均低至$166起，全港10間分店適用，性價比極高！預訂用餐日期至3月8日，蟹皇控快快約親朋好友一起食蟹啦！

按此查看茶皇殿帝皇蟹套餐優惠

阿拉斯加蟹皇蟹腳粗壯 食客大讚平過返深圳食

茶皇殿以傳統粵菜手藝融合創新風味聞名，生猛海鮮、皮脆肉嫩乳豬、上湯焗龍蝦伊麵、燒鵝等招牌菜都係真材實料、用心烹調。今次套餐主打足4斤清蒸阿拉斯加蟹皇，保留最原始鮮味，配上鑊氣十足小菜同暖心燉湯，6位朋友聚餐超夠喉！網民食評一致讚爆餐廳的阿拉斯加蟹皇，有蟹友分享蟹肉鮮甜美味，自己從魚缸即撈4斤左右，6個人平均每人食到3至4條蟹腳肉，新鮮又抵食！網民留言「長腳蟹正呀！」「蟹腳好粗壯！」大部分食客認為蟹肉厚實鮮甜、份量十足，無論聚餐、慶祝定請客都夠晒體面。更有食客感嘆「平過返深圳食！」今次蟹皇套餐焦點係海鮮質素同抵食價，蟹控們都一致覺得「蟹夠新鮮就值晒票」！

【快閃53折】阿拉斯加蟹皇 (4斤) + 指定茶皇鑊氣小菜 (任選1份) + 燉湯甜品及藍妹啤酒或汽水｜6位用

優惠價：$996/6位用，平均$166/位│ 原價：$1,880/6位用

Shop Now

足4斤清蒸阿拉斯加蟹皇

套餐超值配菜大放送：鑊氣小菜＋滋補燉湯＋甜品飲品

除了足4斤清蒸阿拉斯加蟹皇，套餐仲包括超豐富配菜同飲品：首先有指定茶皇鑊氣小菜（價值$98-$118級，任選1份），即叫即炒鑊氣十足，包括：欖菜肉崧四季豆、北菇紅燒豆腐、上湯蒜子浸田 園蔬、金銀蛋泡田園蔬、竹笙鼎湖上素、畔水芹香炒野菌、麻婆豆腐、拍蒜涼瓜牛肉、京蔥炒牛肉、虎皮椒炒豬頸肉、茶皇殿小炒皇、胡麻野菌牛柳粒、鮮菠蘿咕嚕肉和蜜梅柚子京燒骨等。另有廚師發辦燉湯，每日新鮮食材慢火精燉，暖胃滋補，例如蟲草花淮杞燉雞湯之類，冬天飲落特別舒服。餐後更有甜品或中式糕點，飲品有藍妹啤酒兩支或汽水六罐，簡直是叫人大滿足的豐盛晚餐。

套餐包括超豐富配菜和飲品

【快閃69折】阿拉斯加 蟹皇 (4斤) + 指定茶皇鑊氣小菜 (任選1份) + 燉湯甜品及藍妹啤酒或汽水｜6位用

優惠價：$1,296/6位用，平均$216/位│ 原價：$1,880/6位用

Shop Now

全港10間分店適用

優惠期（預訂期）：2026年1月23日12:00至1月29日23:59

用餐日期：2026年1月24日至3月8日（2026年2月6至8日及13至22日暫停供應）

