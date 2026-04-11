阿提米絲2號太空人平安返回 川普：下一步火星

（法新社休士頓10日電） 美國總統川普今天在「阿提米絲2號」（Artemis II）太空人濺落太平洋、完成繞月之旅後不久，立即對他們表示讚揚，並展望最終將任務送往火星的目標。

川普在自創的社群平台「真實社群」（Truth Social）上說：「恭喜阿提米絲2號偉大且才華洋溢的組員們。」

川普表示：「整趟旅程都精采絕倫，著陸堪稱完美，作為美國總統，我感到無比驕傲！」

他說：「我期待很快在白宮見到你們所有人。我們將會再次啟動任務，然後，下一步就是火星！」