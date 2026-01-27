阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 稱將竭誠為人民服務

錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
（法新社德古西加巴27日電） 宏都拉斯保守派企業家阿斯夫拉（Nasry Asfura）今天在國會宣誓就任宏國總統，他重申競選口號並強調竭誠服務宏國人民。這也使美國總統川普在拉丁美洲再添一名盟友。
阿斯夫拉在去年11月底舉行的總統大選以些微差距勝出。川普（Donald Trump）在選前聲援阿斯夫拉，揚言若這位67歲建築業大亨落敗，將削減對宏國的援助。
阿斯夫拉今天在首都德古西加巴（Tegucigalpa）的國會宣誓就職並重申競選口號，強調「宏都拉斯，我們竭誠為你服務」。他曾於2014至2022年擔任德古西加巴市長。
繼智利、玻利維亞、秘魯及阿根廷保守派取代左翼政權後，阿斯夫拉勝選使川普在拉丁美洲再添一盟友。
阿斯夫拉僅以2萬6000票差距險勝中間派候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）；這場大選因計票過程極為混亂、技術問題與舞弊指控而蒙上陰影。
阿斯夫拉勝選後赴美拜會美國國務卿盧比歐（Marco Rubio），也訪問以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）。
他曾允諾要恢復與台灣的外交關係，若完成這項舉措，將成為中國在中美洲一大外交挫折。宏國前總統（Xiomara Castro）2023年與台灣斷交、轉與中國建交。
川普持續施壓美國視為「後院」的國家，要求他們在與華府或北京之間保持密切關係做出選擇。
外界普遍認為，美國推翻中國盟友、委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro），是美方示警其他拉美國家必須選邊站。
