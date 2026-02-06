黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
阿曼會談後立刻出手 美制裁伊朗石油出口、鎖定14船隻
（法新社華盛頓6日電） 美國與伊朗於阿曼（Oman）結束一天間接會談後不久，美方今天宣布新的制裁措施以遏制伊朗石油出口，包括鎖定14艘船隻。
美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，伊朗以出售石油的收入「資助全球各地破壞穩定的行動，並加強對國內民眾鎮壓」。
皮戈特在聲明中指出，川普總統「致力於『極限施壓』政策，壓低伊朗政權非法的石油與石化產品出口」。
美國國務院表示，將下令阻斷任何與14艘被指用於運輸伊朗石油船隻的交易，包括懸掛土耳其、印度及阿拉伯聯合大公國旗幟的船隻。
此外，美國也宣布對15個實體及2人施以制裁。
自川普第一任總統任期以來，美國已施加制裁，迫使其他國家全面停止購買伊朗石油。
伊朗外交部長稍早在阿曼就國家核子計畫與川普特使進行間接會談，並稱會談氣氛「正面」。
這次會談前，伊朗以暴力手段強壓自1979年以來規模最大的抗議活動。川普曾威脅對伊朗動武，並加強美國在伊朗近海的軍事部署。（編譯：徐睿承）
藥倍安心｜鄭曦琳發文指昨日遭警方拘捕 涉嫌起底罪｜Yahoo
去年夏季，聖保羅男女中學學生潘浠淳的創新科技項目「藥倍安心（MediSafe）」被指涉嫌「請槍」事件引起外界關注。事隔半年，一直跟進事件的城大學生，綽號「何文田金冬天」的鄭曦琳今日（6 日）表示，昨日（5 日）被警方以涉嫌「未獲資料當事人同意下披露其個人資料而該披露造成指名傷害」，即俗稱「起底」罪被捕。鄭曦琳說，由於案件現已進入法律程序階段，基於法律及程序考量，現階段不便就事件作出任何評論。根據《個人資料（私隱）條例》，「起底」罪最高可判囚 5 年。
（法新社華盛頓5日電） 美國總統川普今天在社群媒體平台上發布一則選舉陰謀論影片，內容將前總統歐巴馬及其妻子蜜雪兒．上傳真實社群（Truth Social）的這段一分鐘長影片接近尾聲時，歐巴馬和蜜雪兒．
燒賣被指藏1.5cm生鏽針 女子脷底遭刺穿爆血 生產商職員稱「買咗保險」 食環：已下架｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名屯門女街坊日前在區內AEON超市購買一包由榮鈦行生產的急凍「蟹籽燒賣皇」，豈料遇血光之災，燒賣內暗藏針頭，事主舌頭被刺穿流血，急症室求醫並注射破傷風針，涉事生產商事後僅向事主回應稱「買咗保險」。