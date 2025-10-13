阿根庭男歌手Fede Dorcaz公路遇劫被槍殺身亡

【on.cc東網專訊】阿根廷男歌手Fede Dorcaz上周四晚上（9日）在墨西哥城練舞完畢後駕車回家，怎料期間遇上劫匪企圖搶劫，在他試圖駕車逃離之時被駕駛電單車的劫匪開槍擊中頸部，最終失血過多當地身亡，終年29歲。

事後執法部門證實Fede身亡的消息，正在審查該地區的閉路電視，以幫助識別兩名駕駛電單車的疑犯，目前尚未有被拘捕。據知Fede與女友一同參加於當地舉行的舞蹈比賽節目墨西哥版《Dancing With the Stars》，節目將於今個月首播。

Fede曾是模特兒直至2023年，他由西班牙移居墨西哥發展音樂事業，去年他推出首張個人大碟《Instinto》，並被行內人士睇好成為拉丁音樂界冒起之星。

