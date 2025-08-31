阿根廷創新治療 跳探戈緩解巴金森氏症

（法新社布宜諾斯艾利斯30日電） 當探戈舞曲響起，貝爾川（Lidia Beltran）暫時忘記了巴金森氏症的困擾，與治療師一起翩翩起舞。這是布宜諾斯艾利斯創新治療計畫的一環。

主辦單位透露，過去15年，約有200名患者參加拉莫斯梅西亞醫院（Ramos Mejia Hospital）舉辦的探戈工作坊，目的在研究探戈對這種無法治癒的神經退化性疾病症狀的影響。

神經科醫生加雷托（Nelida Garretto）說：「這種疾病的主要問題之一是步態障礙，而探戈作為一種行走的舞蹈，可以訓練患者的起步、停步以及行走策略。」

結果令人鼓舞，神經科醫生新垣智子表示，許多患者找到了緩解運動阻滯等症狀的方法。運動阻滯等症狀會讓他們的步態「僵住」。

新垣智子說，跳探戈有助於建立幫助行走的「感覺通路」。她還說：「我們知道巴金森氏症需要藥物治療，探戈是用於復健運動功能。」

66歲的貝爾川兩年前被診斷出巴金森氏症，過去她從沒跳過探戈，後來是聽醫生建議參加這個工作坊。

她說：「如果要阻止病情惡化，我必須跳，我必須為我的生命而跳。」

除了震顫、僵硬、平衡困難和言語障礙外，巴金森氏症還會導致社交孤立和憂鬱，探戈工作坊有助解決這些問題。

貝爾川說，跳舞能提高她的穩定性和情緒， 「我相信明天我會感覺好些，因為我今天跳了探戈」。