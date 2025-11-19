阿根廷國會調查報告 稱米雷伊涉加密貨幣詐欺

（法新社布宜諾斯艾利斯18日電） 阿根廷國會今天發布一份調查報告，指控總統米雷伊（Javier Milei）今年稍早推廣的加密貨幣$LIBRA涉嫌詐欺。

由反對黨成員主持的聯邦眾議院在報告中說，「分析的事實與涉嫌詐騙相符」，並將此事件「政治責任」歸咎於米雷伊及其妹妹兼得力助手，卡琳娜．米雷伊（Karina Milei）。

今年2月，米雷伊在社群媒體大力推廣名為「$LIBRA」的加密貨幣，並稱「全世界都想投資阿根廷的$LIBRA」。然而，投資者卻因此損失數億美元。

業內專家稱此舉為「拉地毯」（rug pull），也就是加密貨幣開發者在吸引資金後，迅速套現走人。

$LIBRA在短短一天內就經歷從暴漲到暴跌的驚人過程，米雷伊隨後卻聲稱自己「並不了解此計畫細節」。

米雷伊和$LIBRA相關人員此後陷入數十起訴訟，這些案件後來集中至法官以及負責調查的檢察官。

立法委員會在報告中表示，已將調查結論提交法院，但國會是否會就此案採取進一步行動，尚不得而知。

在10月期中選舉當選的新議員將於12月10日就職，新議會中，米雷伊的支持者較多，這將降低國會繼續調查此案的可能性。

由於米雷伊總統及其妹妹在被傳喚時均未到場接受質詢，委員會未能就此案對兩人進行訊問。